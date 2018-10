Samsung har lavet en smartphone med hele fem kameraer Med fire kameraer bagpå og et kamera foran er A9 rettet direkte mod Instagram og Snapchat-brugere.

Man kan næsten dele sociale medier op i verbalt og visuelt orienterede brugere. Facebook bliver brugt af de fleste. Men journalister, politikere og akademikere, der er vant til at udtrykke sig i tekst, er f.eks. glade for Twitter.

Folk, der er gode til at udtrykke de mere end 1000 ord, et billede kan sige, benytter sig ofte af Instagram og Snapchat. Og de sidstnævnte har netop fået et nyt værktøj at gøre det med.

Masser af kameraer

Samsung GALAXY A9 er en smartphone, der er direkte rettet mod de fotoglade sociale medie-brugere. Det kan man se på antallet af kameraer på telefonen, der er det højeste hidtil i en mainstream-smartphone. A9 har fem kameraer ombord, fire bagpå og et selfie-kamera foran. De fire kameraer bagpå repræsenterer hver en specifik måde at fotografere på.

Hovedkameraet er på 24 megapixels og har en blændeåbning sat til f/1.7. Det er det kamera, der vil blive brugt i langt de fleste situationer, og som minder mest om det kamera, de fleste kender fra deres smartphones. Trenden lige nu er imidlertid at tilføje endnu et kamera, der udvider, hvad hovedkameraet kan. De fleste smartphone-modeller har således lige nu har et dobbeltkamera bagpå, der f.eks. kan zoome ind optisk på en måde, hovedkameraet ikke kan klare.

Det er præcis, hvad et af de andre kameraer på A9 er til for. Med 10 megapixels, en blændeåbning på f/2.4 og en optisk telefotolinse kan kamera nummer to zoome to gange ind. Men nogle gange er der behov for det modsatte. Til den opgave leverer kamera nummer tre en vidvinkel-linse, der kan tage billeder i en 120 graders vinkel i 8 megapixels og med en blændeåbning på f/2.4.

Knapt så meget power

Og så skulle man jo tro, at de fleste behov ville være dækket. Men der er et fjerde kamera med en blændeåbning på f/2.2 og blot fem megapixels. Det er et såkaldt dybdekamera, der er ikke beregnet til at tage egentlige billeder med som sådan. I stedet hjælper det de andre kameraer med at hitte ud af, hvilke ting, der skal gøres slørede og hvilke, der skal fokuseres på, når man bruger den såkaldte portræt-funktion under fotograferingen.

Det er den, hvor baggrunden er sløret og motivet i forgrunden er skarpt, sådan at billedet ser en anelse mere prof ud. Dybdekameraet kan også på sigt hjælpe med at lave 3D-modeller af omgivelserne til brug for Augmented Reality-apps, såsom dem fra IKEA eller Bang og Olufsen, hvor du kan se, hvordan et af firmaets produkter ser ud i din stue, før du køber.

Det femte og sidste kamera på A9 er selfie-kameraet foran, der ligesom hovedkameraet bagpå er på 24 megapixels. Og det betyder, at selfies kan tages med stor præcision og detaljegrad, lige noget, der huer Instagram- og Snapchat-brugerne.

Kampen mod Huawei

Det er ikke kun antallet af kameraer, der viser, at A9 er rettet mod sidstnævnte brugergruppe. Den kommer i friske, blå og pink farver. Derudover har Samsung, for at give A9 en mere tilgængelig pris, sat en mindre ambitiøs CPU (smartphonens processor, populært sagt 'hjernen' i smartphonen, red.) i A9 end i andre Android-smartphones. Det er Snapdragon 660-processoren fra Qualcomm, som er hurtig nok til at håndtere sociale medier, streaming og almindelig kommunikation via mail, messenger-apps og sms, men har svært ved at klare tunge apps og spil.