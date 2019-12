Bliv klogere på Årets Fund

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Årets Fund er Danmarks ældste idrætspris og en hyldest til den store talentmasse i Danmark. Den blev første gang uddelt af ugeavisen Idrætsbladet tilbage i 1929. Ugeavisen Idrætsbladet lukkede i halvtredserne, og her overtog Dagbladet Politiken prisuddelingen. Desværre stoppede uddelingen af prisen i 1960 men blev i 1971 genoptaget i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og senere også Team Danmark. Dansk Idrætsforbunds 62 specialforbund kan indstille en kandidat, et par eller et hold som har gjort sig ekstra bemærket i det forgangne år - både ved at slå igennem på den internationale scene, men også ved at have potentiale til at begå sig på det højeste internationale niveau. Ti nominerede bliver udvalgt og inviteret til prisuddeling i Politikens Hus.

Nye atleter i Danmark

Årets Fund er ofte et vendepunkt for de unges idrætskarriere. Det er en pris der bliver givet på tværs af sportsgrene, og samler unge sportstalenter. En fejring af de allerbedste nye atleter i Danmark og en anerkendelse af deres store træningsindsats og viljestyrke.

»Det er altid et særligt privilegium at gennemgå årets store gennembrud af danske talenter, når vi vurderer kandidaterne til kåringen af Årets Fund. Endnu en gang efterlader de ti nominerede et samlet løfte om, at vi også i de kommende år kan se frem til danske toppræstationer på allerhøjeste internationale niveau«, siger Lone Hansen, direktør i Team Danmark til Dansk Idrætsforbund efter den nyeste nominering til Årets Fund 2019.

Det er ikke kun Lone Hansen fra Team Danmark, der er positiv over Årets Fund og prisens betydning. Også Niels Nygaard, formand i Danmarks Idrætsforbund, er imponeret:

»Jeg hæfter mig ved den positive mangfoldighed, som de ti nominerede repræsenterer. Kun tre af dem er fra sportsgrene, der også havde en atlet nomineret til kåringen af Årets Fund sidste år. Det fortæller mig, at selv om Danmark er en lille nation, så fortsætter idrættens talentudvikling med at give stort udbytte«, siger han på Dansk Idrætsforbunds hjemmeside.

En pris for kommende superstjerner

Vinderen af Årets Fund i 2018, golfspilleren Nicolai Højgaard, er ikke i tvivl om hvad prisen betyder.

»Det betyder utroligt meget. Det er en pris, som rigtig mange superstjerner har vundet ... Og jeg lægger særligt mærke til navnet Thorbjørn Olesen. Han er et af mine store idoler, ham ser jeg meget op til. Så det er helt fantastisk, at jeg for første gang kan få mit navn på samme trofæ som ham. En fantastisk måde at slutte året af på«, sagde han til Politiken 29.12.2018

Og netop med fokus på talentudvikling, sportsstjerner og idrætsgrenen skal de unge sportstalenter også huske sig selv. Den tidligere professionelle golfspiller Morten Bakenhausen, som vandt titlen som Årets Fund i 1993, giver et godt råd med på vejen:

»Det vigtigste er, at de hele tiden arbejder videre på at blive dygtigere til deres idrætsgren. Og så skal de holde fast i de værdier, de har som mennesker, og bruge dem som rettesnor for karrieren. Der kommer både opture og nedture«, sagde han til Politiken den 29.12.2018