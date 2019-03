ATS: Radio24syv er som skabt til Ny Væmmelse

Det behøver slet ikke at være nogen ulempe for Radio24syv at flytte de fleste af sine aktiviteter ud i landet. Og hvis radioen vælger at rykke til Ny Væmmelse Kommune, kan det ligefrem blive en fordel for stationen, mener borgmester Aage Nielsen.