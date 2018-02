Interview med børnepsykolog: »Politikernes spareiver skaber ukoncentrerede børn« Jo mere vi skærer ned på normeringerne i institutionerne, jo dårligere ruster vi børnene til at begynde i skole og senere i ungdomsuddannelser, lyder det fra Grethe Kragh-Müller.

»Som forsker er jeg ude i mange daginstitutioner. Når jeg her ser et barn gå rundt hele dagen uden at kommunikere med nogen, er det hjerteskærende. Og når jeg ser børn sidde og vente på far og mor kl. 15 med den sidste pædagog, mens alle stolene er sat op på bordene, tænker jeg: ’Det kan vi bare ikke være bekendt’. I værste fald tager børnene skade i deres udvikling over ikke at være sammen med tilstrækkeligt mange voksne i institutionerne«.

Grethe Kragh-Müller Lektor ved DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. Uddannet cand.psych., autoriseret klinisk psykolog og specialist i børnepsykologi.

Sådan lyder det fra psykologen Grethe Kragh-Müller, der er lektor i psykologi på DPU og i mange år har forsket i, hvad der sker, når børn kommer i institution.

Lever pædagogerne ikke op til deres ansvar, Grethe Kragh-Müller?

»Pædagogerne gør, hvad de kan, inden for de rammer, der er. Det handler om politiske prioriteringer og planlægning af området. Havde man i 1978 sagt, at der skulle være 15 børn i en vuggestuegruppe, ville der have lydt et ramaskrig. Men forværringen er kommet gradvis. Agendaen er, at hvis man kan have 20 børnehavebørn i en gruppe til et vist antal pædagoger, så kan man jo også have 21, og så kan man også have 22. Og så er der jo ikke så langt til 24. I dag kan man have 30 børn i gruppen, og det ved vi fra forskningen ikke er god kvalitet for børn. I dag er man i praksis 11 børn per pædagog i børnehaven og 7-8 i vuggestuen. Og det er langt mere, end forskningen viser er ansvarligt«.

Hvorfor er det et problem?

»Fordi små børn er helt afhængige af voksne i forhold til deres udviklingsmuligheder. Nogle færdigheder og kompetencer udvikles kun i sammenspillet med de voksne, f.eks. evnen til at koncentrere sig og følelsesregulering – det sker ikke mellem børn. Det er især i den periode, hvor hjernen er klar til at udvikle evnen til fokuseret opmærksomhed – når barnet er mellem 6 og 18 måneder – at der er brug for en tæt relation til kærlige og omsorgsfulde voksne. Det er også her, evnen til at styre følelsesudbrud udvikles. Hvis et barn er i en institution i dagtimerne uden denne tætte voksenkontakt, går det galt«.

Det er, som om børn er noget, alle kan være eksperter på

Hvordan går det galt?

»Min kollega Mogens Hansen har konkluderet, at når så mange børn får en adhd-diagnose, hænger det sammen med, at der er for få voksne i institutionerne. Hvis barnet ikke har voksne, som hjælper det med at fokusere på en bestemt ting i længere tid og udelukke forstyrrende påvirkninger, udvikler barnet ikke evnen til at koncentrere sig. Lad mig sige det helt firkantet: Jo mere vi skærer ned på normeringerne, jo dårligere ruster vi børnene til at begynde i skole og senere i ungdomsuddannelser. Det her handler jo om de grundlæggende forhold, som gør, at vi overhovedet bliver motiveret til at uddanne os, får sproget og koncentrationen til det. Her kan det ærgre mig, at pædagoger skal bruge deres sparsomme tid på andre opgaver end at være sammen med børnene, f.eks. på at teste børns sprog. Børn har brug for en nærværende og omsorgsfuld voksen«.

Forældrene har vel også et ansvar og en rolle?

»Jo, men børnene bruger jo det meste af deres vågne tid i daginstitutionerne, så da børneministeren, Mai Mercado (der netop har taget initiativ til en bred debat om opdragelse, red.), forleden gav forældrene skylden for, at børn er ukoncentrerede i 0. klasse, blev jeg bare så træt, for det er jo en absurd udtalelse. Problemet bliver jo ikke skabt af forældrene, men af, at vi politisk set lytter for lidt til den viden, der findes på børneområdet. Det er, som om børn er noget, alle kan være eksperter på. Det er lang tid siden, at psykolog John Halse sagde, det er et paradoks, at vi ved så meget om børn, og hvordan de udvikler sig, og at denne viden fylder så lidt i de politiske beslutninger«.

Mere spændende i 70’erne

Ifølge Grethe Kragh-Müller er det ikke kun normeringerne i institutionerne, der er afgørende for børns udvikling. Den anden enkeltfaktor, der spiller en væsentlig rolle, er pædagogernes kvalitet og uddannelse.

»Hvis man skal have med andre folks børn at gøre, skal man være uddannet til det. Men i mange institutioner har over halvdelen af personalet ingen pædagogisk uddannelse. Det er et kæmpe problem. Samtidig er pædagoguddannelserne i krise. Nye undersøgelser viser, at de studerende får for lidt undervisning, og fagligheden falder. Det er også min erfaring. For at blive en god pædagog er det vigtigt med kvalificeret undervisning, som også bliver diskuteret efterfølgende. Sådan er det ikke i dag«.

»Det er også et stort problem, at faget psykologi næsten ikke er til stede i pædagoguddannelserne. Det til trods for at pædagogers viden om børns udvikling er den enkeltfaktor, der har størst betydning for kvaliteten i institutionerne. Vi efterlader pædagogerne på herrens mark«.

Når det handler om størrelsen af institutionerne, svigter politikerne, mener Grethe Kragh-Müller.

»Ideen om, at vi skal have institutioner til 2-300 børn er dybt problematisk og strider mod forskningens anbefalinger. Det er en meget stor verden for et barn at være i. Jeg har som forsker været ude og interviewe børn i de her store institutioner og spørge børnene om, hvordan de voksne er. Her svarede et barn: ’Det er næsten ligesom om, de voksne ikke er her’. Der er børn, der går rundt og ikke ved, hvad de skal tage sig til, og når de så spørger en voksen, om han/hun vil lege, så siger den voksne: ’Nej, du skal da lege med de andre børn’, og den voksne går videre med at ordne de praktiske opgaver – såsom at forberede en sprogtest«.