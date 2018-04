Pressegruppen bag #detkuhaværetmig: Med Svendborg-sagen blev en læge retsforfulgt for handlinger, der ikke var åbenlyst afvigende fra almindelig praksis

Sagen kort

Fejlen i Svendborg

I 2013 døde en patient på ulykkelig vis under en indlæggelse på Svendborg Sygehus, sandsynligvis grundet for lavt blodsukker.

- Patienten havde sukkersyge, men blodsukkeret blev aldrig målt på trods af, at det er rutine at måle blodsukker på alle sukkersygepatienter ved ankomst til et hospital.

- Den modtagende læge huskede mundtligt sygeplejersken på blodsukkermålingen, men denne blev ikke udført, og sygeplejersken husker i dag ikke, at han fik ordinationen.

- Lægen skrev i journalen, at patienten havde sukkersyge, men anførte ikke en detaljeret plan for sukkersygemålinger og fulgte ikke op på, at målingen blev udført.

- Lægen blev dømt i Landsretten for grov forsømmelse efter autorisationslovens paragraf 75, men frifundet ved Højesteret, hvor fire dommere stemte for frifindelse og tre for stadfæstelse.

