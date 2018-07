Amerikansk professor: Øv dig på at dø. Så bliver du bedre til at leve

Kan man lære at dø? Er det ligefrem noget, man kan øve sig på?

Den romerske politiker og stoiske filosof Seneca (ca. 4 f.Kr.- 65 e.Kr.) ville svare ja til begge spørgsmål. Han brugte det meste af sit liv på at filosofere over døden, skrive om den og forberede sig på den. For ifølge Seneca er livet i bund og grund en rejse mod vores endeligt. Og kun ved jævnligt at tænke på det kan vi holde frygten for døden på afstand og derved opnå et mere meningsfyldt og lykkeligt liv. Den indsigt er lige så relevant i dag, som den var i antikkens Rom, mener den amerikanske professor i klassisk filologi James S. Romm, der har samlet og oversat tekster af Seneca om døden i en lille bog med titlen ’How to Die – An Ancient Guide to the End of Life’.

James S. Romm James S. Romm (født 1958) er professor i klassisk filologi ved Bard College i New York og forfatter til en række bøger herunder ’How to Die – An Ancient Guide to the End of Life’ (2018). Han har skrevet essays og anmeldelser for Wall Street Journal og The New York Review of Books. Han er bosat i New York.

»Seneca skrev, at det tager et helt liv at lære at dø. Seneca var stoiker, og for ham var fornuften vejen til det gode og lykkelige liv. En af største forhindringer for at leve et liv i overensstemmelse med fornuft og de moralske dyder er frygten for døden. Men den frygt – som mange jo også har i dag – er helt ubegrundet. Det er skørt at frygte døden. Døden, skrev han, har et ufortjent dårligt ry«.

Hvad mente han med det?

»Vi har alle forestillinger om efterlivet. Det havde romerne også – et sted med straf og elendighed. Den tankegang ville Seneca have os væk fra. I stedet ville han have os til tænke på døden som en slags intethed med ingen eksistens, som der ikke var nogen grund til at være bange for – eller at der efter døden sker en tilbagevenden til verden i en spirituel form. Men det er der heller ingen grund til at frygte. Døden kan komme når som helst. Han mente derfor, at vi skulle øve os på at dø«.

Døden er i dag stort set blevet fjernet fra hjemmet og fra vores daglige erfaringer og er rykket ind på hospitaler og hospicer

Hvordan gør vi det?

»For Seneca er det en mental proces. Det kan eksempelvis være, at den enkelte forestiller sig som død eller i gang med at dø. Det handler om at vænne sindet til tanken om en ikke-eksistens. Det handler om at normalisere tanken om, at vi alle en dag skal dø. I Japan kan man eksempelvis leje en kiste og få lov til at ligge i den i nogle timer. Det er en praktisk måde at vænne sig til tanken om at være død på. Det skulle efter sigende være ret frigørende. For stoikerne handlede øvelsen også om at forvente ondskab og igen og igen tænke på alt det, som de var bange for ville kunne ske. Det kan være, hvis du er sund og rask lige nu, så forestil dig en tid, hvor du er syg. Hvis du er rig lige nu, så forestil dig en tid, hvor du mister din rigdom og bliver fattig. Du skal vænne dine tanker til at miste det, som du har, så det ikke kommer som et chok, hvis det sker. Det gør dig stærkere. Det er ret grundlæggende hos stoikeren. Det er ikke kun en filosofi, men en slags livsstil, som kan øge ens chancer for det lykkelige og gode liv«.

Det lyder selvmodsigende... hvordan kan et pessimistisk livssyn bringe os tættere på lykke og det gode liv?

»Man skal ikke forstå forberedelse på ulykke som pessimisme, for ulykke rammer os alle. Det er et forsøg på at undgå en dumdristig optimisme. Kun ved at forvente dårligt helbred, nedgang eller en fejlslagen høst vil man være i stand til at håndtere situationen rationelt. Det er den overraskende nedgang, der afsporer mennesket«.

Så al den snak om at tænke positivt og være optimistisk ville ifølge Seneca være en helt misforstået tilgang til tilværelsen?