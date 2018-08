Klima- og miljøaktivist i mere end 30 år: Danmarks selvbillede som førende grøn nation holder slet ikke »I dag kender jeg ingen hverken i miljø-ngo’er eller i progressive organisationer her i Bruxelles, der ville nævne Danmark som lederen på hverken klima- eller energiområdet«, siger Wendel Trio, der er direktør i en paraplyorganisation for 1.300 globale klima-ngo’er.

Danmark er ikke længere en del af det grønne europæiske lederskab. Vi har i flere år set Danmark forsvinde mere og mere. På EU-niveau holder jeres selvbillede som førende grøn nation slet ikke«.

Der er ikke mange i den internationale klimalobby, der har så stor erfaring eller så godt et netværk som belgieren Wendel Trio. I over 30 år har han arbejdet i ngo-branchen med lederstillinger i bl.a. Oxfam og Greenpeace, og i dag er han direktør i Climate Action Network Europe i Bruxelles – en paraplyorganisation for 1.700 europæiske klima-ngo’er.

Wendel Trio Klima- og miljøaktivist (f. 1963) i mere end 30 år. Mastergrad i samfundsvidenskab fra Leuvens Katolske Universitet i Belgien. Har haft flere chefposter i Oxfam og Greenpeace. Siden 2011 europæisk direktør i Climate Action Network, verdens største paraplyorganisation for klima-ngo'er.

Her har han i årevis været vant til at tænke på Danmark som en af ’de gode’ i EU’s Ministerråd, hvor hans kontaktnet er så effektivt, at han ofte ved, hvad der bliver sagt selv på de lukkede møder. Men Danmark er ikke længere i front. I starten af juni var han en af flere kritikere, der i Politiken erklærede sig skuffet over, at Danmark ifølge dem har skruet ned for ambitionerne. Nu, en knastør sommer senere, er vi vendt tilbage for at bede ham uddybe kritikken.

For kort tid siden bragte vi her i avisen et klimaopråb fra 301 forskere. De skrev blandt andet, at vores høje CO 2 -udledning betød, at historien om Danmark som et ’grønt’ land skal tages med store forbehold, og at vi ikke gør nok. Du har været inde på det samme. Hvor ser du, at Danmark ikke længere har den grønne førertrøje?

»Forskernes pointe gælder nok alle lande. Danmark er ikke en undtagelse – det er et generelt problem, at regeringerne ikke ser ud til at have forstået virkeligheden med klimaforandringerne. Men ser man på Danmark i EU, har landet mistet sin lederrolle. Det handler i høj grad om den politik, som Danmark fører med de partier, som i øjeblikket udgør regeringen. Klimaforandringer prioriteres i mindre grad end under tidligere regeringer«.

Kan du give et eksempel?

»Vi har i år haft en række forhandlinger om forskellige dele af EU’s klimalovgivning, som handler om at omsætte løfterne fra Paris-aftalen i 2015 til lovgivning. Det gjaldt reglerne om handel med CO 2 -kvoter, andelen af vedvarende energi og kravene til energieffektivitet i bygninger. Ingen af de steder var Danmark blandt de lande, der skubbede på for højere ambitioner. Det var ret forbløffende. En række lande var igen og igen med helt fremme – Sverige, Luxembourg, Portugal, Frankrig. De tog altid lederskabet. På ingen af disse områder støttede Danmark de mest ambitiøse lande, men var mere stille og midtsøgende«.

I den europæiske kontekst forsvarer Danmark slet ikke en ambitiøs klimadagsorden længere

Hvor længe har det været sådan?

»Det er ikke kommet fra den ene dag til den anden. Det har været i gang i nogle år, hvor vi har set Danmark forsvinde, hvilket står i kontrast til den rolle, Danmark spillede, da man havde EU-formandskabet i 2012. I dag kender jeg ingen hverken i miljø-ngo’er eller progressive organisationer her Bruxelles, der ville nævne Danmark som lederen på hverken klima- eller energiområdet«.

»Jeg kan ikke sige noget om, hvad den danske regering gør i Danmark, eller hvad den danske befolkning gør derhjemme. Men i den europæiske kontekst forsvarer Danmark slet ikke en ambitiøs klimadagsorden længere«.

Danmark er et lille land, som har investeret massivt i den grønne omstilling. Hvorfor kan Danmark ikke tage en pause, mens andre tager lederskabet for en stund?

»I så fald burde Danmark netop skubbe på for større ambitioner i EU, så der er mere lige vilkår mellem landene. For hvis Danmark virkelig er mere progressivt nationalt end andre lande, vil det gavne Danmark med en stærkere EU-lovgivning, som flytter andre lande i retning af Danmark«.

Lad os tage et konkret eksempel med elbiler. Hvis Danmark skubber aggressivt på i EU for elbiler, vil det betyde færre penge i den danske statskasse, på grund af mindre indtægt fra afgift på dieselbiler. Er det ikke en rimelig grund til, at Danmark holder sig lidt tilbage i de konkrete debatter i EU?

»Det argument er ikke overbevisende. Forureningen fra diesel har en høj pris, som ikke bliver regnet med. Det, Danmark kunne vinde ved en højere indkomst fra dieselbiler, vil man tabe på højere sundhedsudgifter. For slet ikke at tale om omkostningerne ved klimaforandringer, som er enorme, og som vi har fået et glimt af med sommerens hedebølge. Det er et forkert og kortsigtet argument«.

Men hvilken forskel gør det, hvad et lille land som Danmark gør? Bør vi ikke fokusere på store CO 2 -udledere som USA, Kina, Indien og Rusland i stedet?