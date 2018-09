Europæisk analyse: LA har erkendt at fremtidig regeringsdeltagelse hænger i en tynd tråd. Nu satses der på Europa - og Mette Bock

FOR ABONNENTER

Da kulturminister Mette Bock (LA) onsdag landede som europaparlamentskandidat, rystede hun samtidig et kandidatfelt, hvor man uden at fornærme nogen må sige, at mens der er overflod af ledige stemmer, kan det samme ikke siges om antallet af stemmeslugere. Denne gang er der ingen Morten Messerschmidt, ingen Poul Nyrup Rasmussen.