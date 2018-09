EU sætter stolen for Ungarns dør. Godt.

FOR ABONNENTER

Viktor Orban, Ungarns regeringsleder, og hans parti, Fidesz, er en ulykke for det ungarske samfund og en grov provokation mod EU’s grundlæggende værdisæt. Han har i otte år stræbt efter at gøre Ungarn til en overlagt ’illiberal’ stat, hvor retssikkerhed, pressefrihed og civilsamfund skridt for skridt er blevet begrænset.

aj