Jesper Theilgaard til regeringen: Slut med skåltaler – nu skal der handles

Så skete det. Den længe ventede klimarapport fra FN’s klimapanel er landet. Rapporten var imødeset med stor spænding, for det heri fremgår, hvad verden er oppe imod for at kunne overholde Paris-aftalen.

Baggrunden er jo den enkle, at verdens lande i 2015 under COP21 i Paris vedtog, at temperaturen på kloden i gennemsnit må stige max. 2 grader og helst kun 1,5 grader. Det er netop den del af aftalen, som IPCC (FN’s klimapanel) nu har brugt et par år på at analysere.

Da det er verdens lande, som har bestilt rapporten hos IPCC, må det forventes, at de samme lande nu tager den netop udkomne rapport alvorligt.

Når spændingen op til rapportens frigivelse har været stor, skyldes det, at flere forskere siden Paris-aftalens indgåelse har fremhævet en stor usikkerhed om det realistiske i målet på 1,5 grader.

Samtidig har man haft en tro på – eller måske rettere et håb om – at der hurtigt ville komme nye teknologier på banen, som ville hjælpe med løsningen.

Rapportens konklusion er ret entydig og ikke til at misforstå, medmindre man vælger at forkaste den videnskabelige baggrund for hele klimaproblemet. Men det er der vel ingen politikere med respekt for sig selv, der vil.

Rapporten fastslår, at betingelsen for at holde temperaturstigningen nede på 1,5 grader i forhold til det såkaldte præindustrielle niveau er at reducere udledningerne af drivhusgasser med mindst 45 pct. frem mod 2030. Samtidig skal der udvikles teknologier, der kan trække CO ud af luften.

Der findes allerede i dag flere typer teknologier, der er i stand til det, men de skal forbedres og ikke mindst opskaleres, hvis de skal have en virkning, der batter noget. Derfor skal der afsættes midler til forskning.

Til december mødes man til COP24 i Polen, hvor hele målsætningen for Paris-aftalen igen skal debatteres. Landene kan nu vise verden, at budskabet er forstået, og at man agerer derefter – især nu, hvor IPCC har skrevet betingelserne for opfyldelsen af Paris-aftalens primære indhold.

Kan EU løfte opgaven? Nej, i hvert fald ikke alene

Jeg kunne godt tvivle på, at det vil ske i tilstrækkeligt omfang. Vi ved, at USA ikke kommer med noget officielt, der vil hjælpe. Tyskland udvider brunkulsbrydningen i et gammelt skovområde, og fra Brasilien hører vi, at den ene præsidentkandidat overvejer at trække Brasilien ud af Paris-aftalen. Både Polen, Kina og Australien har store kulinteresser, så hvor ligger det progressive?

Kan EU løfte opgaven? Nej, i hvert fald ikke alene. Der skal være et bredere globalt samarbejde til stede, så forhåbningen er, at der vil være en velvilje fra de fleste lande, så man kan komme et stykke videre.

Ganske vist skal klimaproblemet løses globalt, men det må ikke få de enkelte lande til at læne sig tilbage og regne med, at andre lande tager førertrøjen. For så kommer vi aldrig i mål. Det gælder også Danmark, som ganske vist er et lille land, men i klimamæssig sammenhæng har vi tidligere været en storspiller – og det kan vi blive igen, hvis vi vil.

Tirsdag kommer regeringen med sin længe ventede klimaplan. Vi ved endnu ikke meget om, hvad der står i den, men den vil helt sikkert læne sig op ad den energiaftale, der blev indgået i Folketinget før sommerferien. Heri står bl.a., at der skal opstilles tre store havvindmølleparker inden 2030.

Det er tidsmæssigt ikke hurtigt nok, hvis Danmark både skal overholde Paris-aftalen og forstærke indsatsen i lyset af IPCC-rapporten.

Det ville være ønskeligt, om regeringen fik beregnet, hvad der reelt skal til for, at vi som nation overholder vore forpligtelser. Her taler jeg ikke om skåltaler, men om et reelt analysearbejde.

Men lige så vigtigt er det, at forbrugerne ikke bliver ladt i stikken, for vi har jo alle et ansvar for vores forbrug. Også her er det politikernes ansvar at lede landet i den rigtige retning og få os forbrugere til at ændre adfærd, så det grønne slår igennem i vores forbrug.

Derfor er den danske klimaplan også imødeset med stor spænding. Den må og skal være ambitiøs for vores fælles fremtid.