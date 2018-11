Fremtrædende kinesisk analytiker: Konflikten mellem USA og Kina vil kun blive værre

Tong Zhao er en af Kinas mest anerkendte eksperter i udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Han arbejder i tænketanken Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy i Beijing og fungerer også som rådgiver for den kinesiske partiledelse. Derfor rækker hans kontakter langt ind i det kinesiske magtapparat.

I sidste uge kom han tilbage til Kina efter et besøg i den amerikanske hovedstad, Washington. Det havde været en ejendommelig tur.

»Forholdet mellem USA og Kina er meget dårligt. Stemningen i Washington er totalt forandret. Folk i Trumps regering opfatter nu Kina som en decideret koldkrigsfjende, og de ser på alle fra Kina med mistænksomhed. Det er nået så vidt, at de ikke engang vil give mig deres visitkort«, siger Tong Zhao, da vi mødes på en café i Beijing.

Hans udlægning af sine oplevelser i Washington skal ikke forstås som en beklagelse. Blot som en konstatering.

For selv er han ikke i tvivl om, at konfrontationerne mellem USA og Kina vil fortsætte. Faktisk vil de efter hans vurdering kun blive endnu værre.

Vesten er ved at indse, at inddragelsen af Kina ikke har ført til, at Kina har nærmet sig Vesten

Trump beskylder Kina for at stjæle teknologisk viden fra amerikanske virksomheder, for at blande sig i amerikansk indenrigspolitik og for at forsøge at gøre Taiwan og Det Sydkinesiske Hav til en del af Kina.

Alt dette er ifølge Tong Zhao blot omskrivninger af, hvad konflikten egentlig handler om, for efter hans vurdering kan den koges ned til én ting: en ideologisk kamp mellem USA og Kina, der trods Trumps hårde udfald først og fremmest drives af den kinesiske præsident, Xi Jinping. For han står for en helt anden stil end sine forgængere, der i høj grad forsøgte at nedtone Kinas rolle på den internationale scene.

»Den nuværende kinesiske ledelse er meget selvsikker omkring sin egen politik, omkring sin centralisering af magten internt i Kina og om, at den fører en udenrigspolitik, der adskiller sig fra vestlige værdier«, siger han og fortsætter:

»Nu ser vi et Kina, der ikke bare omfavner, men fremmer et politisk system, der er anderledes end Vestens – og som har en tro på, at dets egne værdier er bedre end Vestens værdier«.

I princippet kan Kina efter Tong Zhaos vurdering sagtens leve med, at Kina og USA har hver sin ideologi.

Problemet er USA, fordi USA ikke har forstået, at et nyt selvbevidst Kina er en realitet, og derfor vil kløften mellem de to lande fortsætte med at vokse med alt, hvad det indebærer.

»Det vil være nærmest uundgåeligt, at dette fører til en lang række fejlopfattelser af hinanden. Rummet for dialog bliver mindre og mindre, og det vil forværre konflikten«, siger han.

Ny kold krig lurer om hjørnet

I Beijing har flere kinesiske iagttagere den seneste uge over for Politiken nævnt risikoen for en reel krig.

Tong Zhao vil ikke udelukke krig på længere sigt, men han mener ikke, at den vil komme inden for nær fremtid, fordi både USA og Kina godt ved, at det vil have nærmest uoverskuelige konsekvenser.

Faren er efter hans vurdering imidlertid, at både USA og Kina er slået ind på en strategi, hvor de tror, at de kan opnå indflydelse ved at udføre hård magt – altså ved at bruge militære og økonomiske midler til at opnå deres mål.

Det er ifølge Tong Zhao forklaringen på, at USA og Kina ikke vil bøje sig over for hinanden.

»Kina mener, at der kun er en måde at sikre, at andre behandler os respektfuldt og som en ligeværdig partner, og det er ved at opbygge hård magt. Kina tror ikke på normer. Tankegangen er, at for at gøre regler retfærdige over for Kina er Kina nødt til at have magt til at påvirke de regler, der bliver lavet«, siger han.

Derfor forudser han en ny kold krig, hvor USA og Kina vil gå i konkurrence med hinanden i alle dele af verden og på alle niveauer.

Ifølge Tong Zhao tager iagttagere dog fejl af Kina, hvis de tolker Beijings handlinger som en gentagelse af den kamp om dominans, der herskede mellem USA og Sovjetunionen. Det er nogle helt andre kræfter, der driver Kina. Faktisk er det en form for overlevelseskamp.

»Det handler i sin kerne om, at Kina finder det nødvendigt at beskytte sig selv mod vestlige lande og den vestlige opfattelse af menneskerettigheder. Kina har meget alvorlige indenrigspolitiske problemer«, siger Tong Zhao og henviser blandt andet til løsrivelsesbevægelserne i Tibet og den vestlige Xinjiang-region, hvor Kina de senere år har interneret flere hundredtusinde muslimer for at lære dem at blive loyale samfundsborgere, der følger kommunistpartiets ordrer.

»Der er en risiko for, at Kina går i opløsning og bliver en fejlslagen stat ligesom Libyen eller Syrien. Forskellige befolkningsgrupper har forskellig tankegang, forskellig kultur og forskellig historie. Derfor har Kina behov for at have en stærk centralisering af magten for at forblive stabilt, så økonomien kan styrkes og vokse«.

Han forklarer, at den vigtigste menneskeret ud fra kinesisk tænkning er at forbedre folks liv gennem en forbedret økonomi. Derfor ser man, at den personlige frihed i en vis udstrækning bliver undertrykt – såsom ytringsfriheden.

Selvsikkerheden i den kinesiske ledelse kommer af, at ledelsen har haft succes med denne centralisering af magten. Landet er stabilt, og gennem de seneste mange år har ledelsen kunnet fastholde en stor økonomisk vækst.

Men forudsætningen for fortsat succes er, at fremgangen ikke bliver forplumret af vestlige værdier som menneskerettigheder, understreger Tong Zhao.

»Slipper ledelsen grebet, er der en frygt for, at det hele falder fra hinanden«, siger han.