Tine Byrckel: Jeg blev voldtaget første gang, da jeg var seksten – han lyttede ikke, da jeg sagde nej. Og nej igen

Jeg blev voldtaget første gang, da jeg var seksten. Og nu vil jeg fortælle om det igen.

Netop fordi jeg er ældre, netop fordi jeg har et vist perspektiv, er det noget, jeg atter må fortælle. Jeg mener, et civiliseret samfund som det danske må indføre en voldtægtslovgivning baseret på samtykke.

I hvert fald hvis det er ligestilling mellem kønnene, vi ønsker.

Det var ved en voldtægt, jeg fik taget min såkaldte mødom. Voldtægten var af den type, som ikke kan bevises. Jeg var selv gået med manden hjem, og så lyttede han ganske enkelt ikke, da jeg sagde nej. Og nej igen. Indtil jeg bare ikke sagde noget mere i isnende skræk over, hvad en mand, som ikke kunne høre et nej, ellers kunne finde på.

Så der var ingen blå mærker, men en slukøret ung kvinde, der listede ud af hans lejlighed og fortrængte det hele i frisindets navn. Man er vel selv skyld i at have været så dum at gå med en mand hjem? Et ’ja’ til et sidste glas betyder selvfølgelig: »Du må gå i seng med mig, også selvom jeg siger nej«.

Fakta Det siger loven: Ifølge dansk straffelovs paragraf 216 defineres voldtægt som, at nogen ’tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen’. Ifølge svensk straffelov, hvor samtykke er et krav, defineres voldtægt som ’den, der med en person, der ikke deltager frivilligt, gennemfører et samleje eller anden seksuel handling’. Forskellen er, at i Danmark er der først sket en kriminel handling, når der har været tvang, trusler om vold eller fysisk vold, eller hvis offeret har befundet sig i en tilstand, hvor det ikke har været i stand til at modsætte sig handlingen – for eksempel har været bevidstløs. I Sverige er der sket noget kriminelt i det øjeblik, der ikke er givet samtykke – i ord, handlinger eller på anden måde. Kilder: Straffeloven, Brottsbalken og Amnesty International Vis mere

Det er 43 år siden. Men den slags voldtægter er der fortsat mange af. De falder under det, man i statistikken kalder ’mørketal’. Voldtægter og voldtægtsforsøg, som ikke anmeldes, fordi man udmærket ved, hvordan bevisets stilling er. Eller som forties, fordi man er bange for, at ingen tror en, eller siger, at det var ens egen skyld. Det er svært at afgøre, hvor mange voldtægter det drejer sig om, men fra Det Kriminalpræventive Råd regnes der med, at 5.100 personer om året bliver udsat for ’ tvangssamleje eller forsøg på det’, som det hedder.

5.100. Hvis man nu laver et tankeeksperiment, kan man altså forestille sig, at siden jeg var seksten år, har 219.300 mennesker i Danmark været udsat for noget lignende. Og selvom tallet er upræcist, er det klart nok til en tydelig svimlen.

Nu erdet jo ikke alle mænd, som er sådan, og jeg ville da heller ikke dengang lade en enkelt mands fejltrin gå ud over alle mænd. Så hændelsen gentog sig, da jeg var et par og tyve år og havde sagt ja til at se en vens hjemmebyggede båd. Også der klappede fælden trods ord, der kom ud af min mund. Jeg konkluderede dengang, at det måske ikke var alle mænd, men at det kunne være en hvilken som helst mand. Det kommer i praksis ud på ét og har lige siden fået mig til at tage særlige forholdsregler, der besværliggør mit liv og færden.

»Vil du se min båd?« betyder »Vil du i seng med mig?«.

Ja, hvor ’vanvittig’ kan man være, som Christian Grøndahl udtalte i et interview i Femina, efter journalisten Kim Wall blev myrdet. »For det er jo altså … fuldstændig vanvittigt som kvinde at gå ombord i en ubåd med en mand, man ikke kender«.

Man behøver ikke tænke sig meget om, inden man opdager, hvad sådanne overvejelser betyder for kvinders råderum.

Mænd, ikke alle, men temmelig mange siden de gamle grækere, har ellers haft travlt med at forklare, at det er kvinder, som er tvetydige og svigefulde. Men når »se min båd« betyder »have sex«, og »nej« kan betyde »ja«, hvem er det så, som ikke forstår sproget?

Sangen om øjnene, der siger ja, mens munden siger nej, rummer en dyb erkendelse af vort samfunds syn på kvinder. Nemlig at manden ved bedst og har definitionsretten. Selv når det handler om kvindens lyst, ved han bedre end hende. Selv når hun siger nej, kan hun mene ja. Det er bare kvinden, som aldrig siger den dybeste sandhed, er det nærmest blevet sagt siden filosofiens morgen.

Da jeg blev født i 1960, var det 45 år siden, kvinder fik stemmeret. Jeg hørte ikke efter min mors advarsler om, hvor skrøbelige kvinders rettigheder var. 45 år var jo en evighed. Det er det så ikke, skulle matriarken her hilse og sige.