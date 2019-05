Folketingskandidat: »Det ville være et kæmpe svigt, hvis ikke jeg bruger mit handikap, men jeg er meget andet end det«

Hele sit liv har han siddet i kørestol, så for Kristian Hegaard passede det fint, at skolevæsnet er indrettet til, at man sidder stille hele dagen. Men systemet svigter for mange børn, siger folketingskandidaten fra Nordsjælland.

Tiøren falder først, da jeg siger, at det er ham i kørestolen. Det er ikke nok at nævne navnet. Det hjælper sjældent at tilføje, at han er folketingskandidat for Radikale Venstre, og kun i et enkelt tilfælde virkede det med den næstsidste ledetråd; at han har siddet i byrådet i Fredensborg Kommune i snart 10 år.