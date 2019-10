Pia Kjærsgaard om at holde på formerne: Debatten kan være politisk ophedet, men det må aldrig blive personligt

Politiken har kortlagt, hvordan det står til med at overholde plien og høfligheden i Folketinget. Rammerne for debatten er vigtig, siger den tidligere formand.

FOR ABONNENTER

I dag starter et nyt folketingsår. Traditionen tro er repræsentanter fra kongehuset til stede i rigssalen. Og står den dataindsamling, som Politiken har foretaget, til troende, skulle det ikke være et problem under åbningsdebatten at holde den formelle tone, men det risikerer det at blive, når debatterne for alvor går i gang.