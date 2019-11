Jean-Claude Juncker: »Jeg har kysset Putin, og jeg har fået et kys af Putin. Det har Europa i hvert fald ikke taget skade af«

»Jeg er, som jeg er«, siger den afgående formand for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, om sin fysiske kontakt med stats- og regeringsledere. I dette interview taler han også om sit særlige forhold til Trump, fortrydelsen over ikke at have kæmpet hårdere imod Brexit og om udsigterne for hans afløser, Ursula von der Leyen.

Jean-Claude Juncker, da du for nylig holdt afskedstale i EU-Parlamentet, afsluttede du den med ordene »Vive l’Europe!«. Der kan ikke herske tvivl om, at du er begejstret for Europa. Men samtidig vokser modstanden mod EU i nogle af medlemsstaterne – i Polen og Ungarn for eksempel for ikke at nævne Storbritannien. Hvorfor har du ikke formået at udbrede din begejstring til disse lande?