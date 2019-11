Hun kæmper mod krig og undertrykkelse i Yemen: »Jeg vil ikke søge asyl i Danmark. Men I skal hjælpe til, så mit land bliver ligesom jeres«

Det krigshærgede Yemen har ikke blot brug for nødhjælp, men for, at FN og Danmark sætter betingelser for, at pengene bruges på at genopbygge samfundet, og at kvinder inkluderes i processen, mener aktivisten Najiba al-Naggar.