Sociolog i ny bog: De etniske minoritetsfædre er i gang med en stille revolution

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En dag, da Aydin Soei var omkring 7 år, kom en af hans legekammerater til at ramme ham på næsen med en sten, så han fik blodnæse. Han gik hjem for at stoppe blødningen, men allerede i døren mødte han sin far, som blev rasende ved synet af sin blødende søn. Faren hev ham med udenfor og beordrede ham til at udpege synderen. Synet af den vrede granvoksne mand sendte legekammeraten på vild flugt. Aydins far jagtede ham over hegn og hække i boligområdet i Avedøre Stationsby. Til sidst måtte de små ben give fortabt, og drengen blev fanget.