Asienkorrespondent: Thailand er under overfladen slet ikke det turistparadis, som de fleste danskere oplever

Der er én ting, som jævnligt har slået mig.

Her i Thailand, hvor jeg bor, har jeg selvfølgelig tit stødt på danske turister. Mange af dem er folk, som indtil coronaudbruddet plejede at rejse på ferie i Thailand i hvert fald én gang om året. Alligevel er det sjældent, at jeg har mødt turister, som har haft andet end en overfladisk og ofte stærkt romantiseret forestilling om Thailand – også selv om de har besøgt landet måske 10 eller 20 gange.

Misforstå mig ikke. Jeg synes også, at man skal have lov til at rejse på ferie og slappe af og ikke føle sig forpligtet til at foretage et antropologisk studie af det land, hvor man stiller kufferten.