Chefanalytiker hos AE: Regeringens udflytningsplaner er en omgang hul symbolpolitik

Regeringens og Dansk Folkepartis massive besparelser på uddannelsesområdet betyder til næste år, at uddannelsesinstitutionerne skal spare over 2 mia. kr. sammenlignet med 2015, hvor der ikke var noget, der hed omprioriteringsbidrag eller grønthøsterbesparelser. Besparelserne betyder, at der næste år skal spares 2-4.000 kroner per studerende hvert år de næste par år på erhvervsuddannelser og videregående uddannelser, og 6.000 kr. per studerende på landets gymnasier. Det er ikke en udvikling, der trækker i retning af, at det bliver lettere for institutionerne at lægge uddannelserne ud i landet.

Regeringen har omlagt bevillingssystemet, så der kommer et decentraliseringstilskud til de institutioner, der laver afdelinger uden for Hovedstadsområdet og de store byer. Der er dog tale om et mindre plaster på såret, når man ser på, hvor meget man har sparet, og hvor meget der skal spares de kommende fire år.

Et Danmark i balance kommer ikke af at flytte rundt på nogle statslige arbejdspladser, når man samtidig sparer på den kommunale velfærd og på vores uddannelsessystem. En prioritering af den kommunale velfærd og uddannelsernes placering har stor betydning for den regionale udviklingspolitik. Derfor skal vi sikre et ordentligt grundlag for den kommunale velfærd og uddannelsesmuligheder i hele landet. Ellers kan vi ikke tage parolen om ’Et Danmark i balance’ alvorligt.