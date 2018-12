Nabo til Lindholm har 18 spørgsmål til politikerne: For det femtende, vil I yde erstatning, hvis huspriserne daler?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

1. Hvordan vil I helt konkret og praktisk forsvare at investere 210 millioner offentlige kroner i etablering samt 225 millioner kroner årligt på at placere udlændinge på Lindholm frem for at løse problemerne, hvor de allerede findes?

2. Hvordan forestiller I jer, at lokalsamfundene omkring Lindholm skal håndtere problemerne med disse udviste personer, hvis problemerne er så alvorlige, at I ikke kan løse dem i de nuværende rammer?

3. Forestiller I jer, at over 100 mennesker kan leve uden alvorlige og skadelige konflikter og alvorlige psykiske reaktioner, når de skal opholde sig på en ø, hvor der er begrænset beskæftigelse, og hvor man kan gå fra den ene ende til den anden på 10 minutter?

4. Hvorfor vælger I (med store omkostninger til følge), at de mennesker skal bo på en øde ø, når de alligevel relativt nemt og lovligt kan komme derfra?

5. Har I tænkt jer, at disse mennesker skal forbydes at eje eller leje en båd eller at få hjælp fra personer på fastlandet?



6. Hvilke tanker har I om det forhold, at man kan svømme og under visse omstændigheder gå i land, når jeres ønske er at placere mennesker isoleret fra andre mennesker?



7. Har I overvejet, om Kalvehave er stor nok til at bære den belastning, det er at være den eneste ind- og udgang til et sted, hvor der potentielt set skabes mange problemer (jf. Bording-borgernes erfaringer)?

8. Hvad er jeres holdning til de risici, I udsætter befolkningen i Kalvehave for, hvis I samler mere end 100 mennesker, som ikke har noget at miste, og placerer dem under forhold, der fremmer konflikter, desperation og risiko for psykotiske reaktioner?



9. Hvordan kan I vælge en handling, som belaster et såkaldt udkantsområde i meget høj grad, når I i andre sammenhænge postulerer en politik, der skal gøre Danmark mindre skævt?

10. Er I ligeglade med den betydning, jeres beslutning har for Kalvehaves beboere, gæster i lystbådehavnen, campere og gæster i byens ferielejligheder?

11. Hvordan vil I forklare, at I træffer en beslutning uden involvering af den berørte befolkning og de lokale politikere?



12. Er det uden interesse for jer, at også det lokale erhvervsliv er imod beslutningen?



13. Hvad er jeres syn på de negative erfaringer, man har med tidligere forsøg i Danmark på at bruge en ø til tvangsplacering af mennesker?



14. Vil I garantere, at der ikke opstår risiko for gidseltagning eller anden alvorlig kriminalitet i Kalvehave og omegn?



15. Vil I yde erstatning, hvis huspriserne daler, indbyggertallet daler, og antallet af overnatninger i lystbådehavnen og på pladsen for campere samt i ferieboligerne i Kalvehave mindskes?



16. Vil I kompensere for den utryghed og de gener, det medfører i Kalvehave, hvis byen skal være porten til et sted, hvor personer lever under forhold, som kan fremme det værste i mennesker?



17. Hvilke tanker gør I jer om det omdømme, Danmark er ved at få i udlandet?



18. Er der en af jer, som vil købe vores nyanskaffede og meget smukke villa i den smukke by Kalvehave?