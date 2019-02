Retten til at være syg findes ikke længere: Borgere på sygedagpenge er blevet en ny socialt udsat gruppe

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

En sygemeldt kvinde i arbejdspraktik lægger billeder af julebagværk på Facebook. Det opsnapper det jobcenter, hun er tilknyttet. Og de sætter hende op i arbejdstid. Kan hun bage småkager, kan hun også arbejde mere.

Blå Bog Tina Bømler Født 1963, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Det er et eksempel på, hvordan jobcentrenes overvågning af sygemeldte borgere er fuldstændig ude af kontrol. Det mener Tina Bømler, der er uddannet socialrådgiver og lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Hun har netop skrevet bogen ’Når de syge skal arbejde’, der sætter fokus på, hvordan syges retssikkerhed er på spil i et system, der fokuserer mere på dokumentation end på regler.

Lige nu hersker der en mistillidskultur, hvor vi mistænkeliggør folk, bare fordi de ikke kan arbejde

»Tidligere var sygdom udelukkende et spørgsmål mellem patient og læge, men det er det ikke længere. Der er sket et paradigmeskift i arbejdsmarkedssektoren, der betyder, at man ikke længere accepterer, at folk er syge. De offentlige myndigheder er blevet sendt langt ind i de private gemakker«.

Hvordan kommer det til udtryk?

»Når den syge kommer ind med en lægeerklæring, lytter jobcentret ikke, fordi de hele tiden leder efter en lille åbning for, at personen kan komme ud på arbejdsmarkedet. Det betyder også, at de syge bliver holdt hen i en uvis situation, hvor mange risikerer at ende med at blive mere syge, end de var i udgangspunktet. Det kan da på ingen måde være meningen«.

Da Tina Bømler påbegyndte sine undersøgelser til bogen, var det for at sætte fokus på, hvilke etiske og faglige dilemmaer sagsbehandlerne sad med, når de skulle kontakte sygemeldte borgere om aktivering. Det gik dog hurtigt op for hende, at de etiske dilemmaer ikke fyldte så meget.

Det gjorde derimod New Public Management-tankegangen og dens krav om kontrol, aktivering, dokumentation og opfølgning. Det fik Tina Bømler til at skifte spor og i stedet undersøge, hvilke erfaringer de sygemeldte borgere gjorde sig i mødet med jobcentret. ’Når de syge skal arbejde’ er baseret på 18 interviews med forsikrede sygemeldte borgere i Nordjylland.

»Overordnet bliver helhedsforståelsen af den enkelte borgers situation ofret til fordel for krav om aktivering. Der var for eksempel en, der blev helt panisk af et møde med sin sagsbehandler, fordi sagsbehandleren truede med bål og brand og om at tage pengene fra ham. Det er en typisk oplevelse, at jobcentret truer med økonomiske sanktioner i stedet for at motivere. Det får borgerne til at føle sig ydmygede og klientgjorte«.

»Det har virkelig rystet mig. For dem, jeg har talt med, er personer, der hele deres liv har været på arbejdsmarkedet og forsørget sig selv, men nu er blevet syge. Og dem tror jobcentret simpelthen ikke på«.

De syge har ingen ro

1. januar 2010 blev der indført et krav om, at også modtagere af sygedagpenge skulle i aktivering med det formål hurtigere at få dem tilbage på arbejdsmarkedet. Det er borgernes oplevede konsekvenser af den aktiveringspolitik, Tina Bømler undersøger i sin bog.

Alle de kilder, du har talt med, er lokaliseret i Nordjylland. Hvordan kan du være sikker på, at det ikke bare er et lokalt problem, og at systemet fungerer efter hensigten i resten af Danmark?

»Der er ikke noget, der tyder på, at det udelukkende skulle være et nordjysk problem. Der har i medierne være meget kritik fra læger, speciallæger, faglige organisationer og dokumentarudsendelser om, hvordan sygemeldte behandles i hele landet«.

Du nævner, at de syge borgere ikke føler, de har nogen retssikkerhed. Er det en følelse, de har, eller sker der rent faktisk et svigt?

»Der sker et svigt. I retssikkerhedslovens paragraf 4 findes et dialogprincip, der handler om, at man skal inddrage borgeren i egen sagsbehandling. Det sker stort set ikke. Tværtimod føler de syge, at de ikke kan sige nej til de aktiviteter, jobcentret vil have dem til. De bliver ikke hørt, og de føler sig presset til at raskmelde sig, før de egentlig er klar«.

»Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er tre år, og det er enormt lang tid at gå i uvished og blive prøvet af. Jeg kan godt forstå, at de borgere føler sig udsat. Altså, hvis man ikke kan afklare en borger i løbet af tre år, så er der noget helt galt«.

Man kunne også argumentere for, at det er vigtigt og godt for nogle sygemeldte borgere at komme i arbejdsprøvning. En frisør, der har fået slidgigt i hænderne, for eksempel, kunne godt have glæde af at prøve kræfter med andre slags jobs?