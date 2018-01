En god dag for den britiske regent - og en dårlig dag for Sydafrikas præsident Politiken kårer hver dag, hvem der har haft en god dag - og hvem der har haft en dårlig dag.

Elizabeth II, 91 og dronning, har nyligt i en BBC-dokumentar i anledning af sit 65-års regeringsjubilæum givet et godt råd til andre kronede hoveder, der også har det svært med deres gyldne hovedbeklædning: Klem den godt fast.

Ellers er det nemlig svært at undgå pinlige episoder. Sidder kronen ikke ordentligt fast, glider den ned over øjnene, når man for eksempel bøjer sig for at læse manuskriptet til den tale, man er ved at holde i Underhuset. »Kroner har altså nogle ulemper, men på den anden side set er de også ret vigtige«.

Den britiske krone, Imperial State Crown, vejer 1,28 kilo og er besat med perler, diamanter og masser af andre ædle stene. Den har dog, siger dronning Elizabeth, den fordel, at den passer til netop hendes hovedfacon – ligesom til hendes fars. Så når hun først har fået den sat på, bliver den, hvor den skal være.

Jacob Zuma, 75 og Sydafrikas præsident, har al grund til at være nervøs for sin pensionisttilværelse. Hans efterfølger som formand for landets regerende parti, ANC, og senere formentlig også på præsidentposten, Cyril Ramaphosa, har netop i en flammende tale bebudet omfattende indgreb mod den grasserende korruption.