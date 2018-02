Da den kolde krig kom til Farvergade

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

Den store sal i Vartov i København var proppet til sidste plads mandag formiddag. Anledningen var en diskussion om den nye kolde krig mellem Rusland og Vesten. Lad det være sagt straks: Der er ingen grund til optimisme. Temperaturen i forholdet mellem Rusland og Vesten er lige så lav som den sibiriske vind, der under mødet fejede gennem Farvergade. Hverken Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans folk på den ene side eller Nato og EU på den anden er ved at give sig. Snarere tværtimod. Det er måske ikke nyt, men de færreste er nok klar over, hvor farligt det er.