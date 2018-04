Endelig hovedrengøring i Europarådet

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

FOR ABONNENTER

I regeringskontorerne i Baku glæder de sig sikkert over uroen i nabolandet Armenien. For mens verden noterer sig folkelige protester mod regeringen i Jerevan, har de færreste bemærket, at Aserbajdsjans enevældige præsident, Ilham Alijev, endelig er kommet i vanskeligheder i Europarådet, hvor hans land har været medlem siden 2001.