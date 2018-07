Mette Fugl: Historien er i dag en anden. Frygtens politik er på fremmarch

FOR ABONNENTER

I en verden af slyngler kommer det skred, der gør det acceptabelt at ramme friheden og undertrykke kritisk tænkning. Bekymringen over den amerikanske præsidents bizarre opførsel er nok den største. Men det er ikke den eneste. Der har altid været slyngler, direkte dumme, mindre smarte eller lidt for smarte – folkevalgte eller ej – men for tiden er der uhyggeligt mange deltagere i kapløbet mod en brutal bund. Også i det Europa, vi har et fællesskab med.