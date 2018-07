FOR ABONNENTER

Der var demonstration i München søndag eftermiddag. Det er der jo så tit, så det var først og fremmest en sag for tyske medier. Men der er et par principielle aspekter, som må få folk i det mindste resten af EU til at spekulere over de kommende år i et land, der af mange betragtes som Europas økonomiske og politiske rygrad.