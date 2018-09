Finansloven 2019: Sig mig lige: Hvor har I gjort af klimaet?

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

Man må knibe sig selv i armen, når man som almindelig borger følger finanslovsdebatten. Den foregår om ikke på en helt anden planet, så ganske tydeligt uden megen kontakt med virkeligheden.

For det første er der hele underlægningsmusikken om, at den nuværende regering var nødt til at træde på bremsen.

Det var nødvendigt at rydde op i økonomien efter Thorning & Co. Der skulle spares. Det skal der stadig.

Nu er der jo så det, at den nuværende regering ikke har orden i regnskabet. Den aner for eksempel ikke, hvor meget der kommer ind i kassen. Det har vi Rigsrevisionens ord for. Der kan mangle nogle milliarder.

Eller – mere sandsynligt – der kommer flere ind end ventet. I hvert fald kan indtægterne svinge nogle milliarder, så diskussioner om en bevilling på 400 eller 800 millioner kroner er helt meningsløse.

Der er så også det, at statskassen har ’lånt’ omkring 100 milliarder kroner ud. Her taler jeg ikke om de 12,5 milliarder, som allervenligst blev sendt til udenlandske svindlere, uden at statens bogholdere opdagede det.

Næ, det drejer sig om de omkring 100 milliarder, borgerne skylder i ubetalte bøder, ejendomsskatter og meget andet. De penge kan der rulles med en hel del kørestole for. De skal bare inddrives.

Det kan godt være, at denne finanslov kan vinde næste valg, men den smelter også lidt af den grønlandske indlandsis

Vi kan ganske vist ikke vide, hvad præsident Donald Trumps mange handelskrige kommer til at betyde for os her i Margrethes eksportafhængige rige. Men foreløbig brummer dansk økonomi. Lav inflation og høj opsparing.

Ifølge Danmarks Statistik var der i juni flere lønmodtagerjobs – i alt 2.747.700 – end før finanskrisen, og ledigheden falder stadig.

Så underlægningsmusikerne spiller falsk.

For det andet glimrer klimaproblemerne ved deres fravær i finanslovsforslaget og den efterfølgende diskussion.

Det er den alvorligste udfordring, Danmark og resten af menneskeheden står over for. Får vi ikke gjort noget alvorligt i de allernærmeste år, er det for sent.

Danmark kan ikke vende udviklingen. Vi 5,5 millioner tæller ikke meget i en verdensbefolkning på 7,6 milliarder.

Men vi har ifølge flere eksperter og ngo’er sat vores førerrolle over styr. Danmark er ikke længere det store grønne forbillede, hvilket ellers har klædt os.

Og hvad gør finanslovsforslaget så ved det? Sætter penge af til at undersøge en bilbro over Kattegat og sænker prisen på elvarme. Som om der er brug for mere biltrafik ...

Hvad er der for resten blevet af elbilerne? Rent psykologisk kan jeg godt forstå, regeringen – og noget af oppositionen – tøver eller taler i meget generelle vendinger.

De nødvendige indgreb vil påvirke vores hverdag. Der skal køres mindre i bil, spises mindre kød og sorteres mere affald. Hverdagen bliver mere besværlig. Men jo længere vi venter, jo mere smertefulde bliver de nødvendige indgreb.

Det kan godt være, at denne finanslov kan vinde næste valg, men den smelter også lidt af den grønlandske indlandsis. Kursen er sat mod klimakatastrofen.

For det tredje må det være slut med at tale udlændingeproblemerne op. Vi har for længst haft et paradigmeskifte til den rene paranoia i kampen om vælgernes gunst.

Jeg er med på, at den mest humanistiske fløj af befolkningen har haft urealistiske forventninger til, hvad Danmark bør gøre ved diverse flygtningekriser.