Nu kommer det mest ledige standpunkt i Danmark: Det er ikke alt, som er kugleskørt i Sverige

Dette er en klumme. Klummen er udtryk for skribentens holdning.

FOR ABONNENTER

For Svensson da, hvor heldig kan man være. I den evige jagt på det unikke. Det særegne med et originalt perspektiv. I den jagt har svenskerne generøst givet en kæmpe gave. For nu kommer det formentlig mest ledige standpunkt i Danmark: Det er ikke alt, som er kugleskørt i Sverige. Der er faktisk punkter, hvor vi kan lære af vores naboer.