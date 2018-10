Noa Redington: Partierne har endnu ikke lagt sig fast på de endelige budskaber. Det skal de være glade for. Den kreative metaltræthed er udtalt

FOR ABONNENTER

Hvis eksamen er den flittige students fest, så er Folketingets åbning nu på tirsdag juleaften for den opvakte samfundsborger. Vi får det hele. Formanden, der stolt tager imod dronningen. Smiske, smiske. Den kongelige familie, der sover siddende, stille og graciøst. Statsministeren, som tager æren for hvert af opsvingets bølgeskvulp. Oppositionen, der uden at fortrække en mine brokker sig over, at det hele er for lidt og for sent. Danmark længe leve. Hurra, hurra, hurra. Så er vi i gang.