En god dag for 'Æggedrengen' og en dårlig dag for penthouse-beboere i Brande

En god dag for ...

’Æggedrengen’. Det tegnede længe til at blive en dårlig weekend for en 17-årig australsk dreng. Lørdag smed drengen et æg i nakken på den højreorienterede australske senator Fraser Anning under et tv-interview i Melbourne, hvorefter Anning slog ham to gange hårdt lige i ansigtet.

Siden er drengen imidlertid blevet udråbt til helt på sociale medier, hvor han bliver kaldt ’Æggedrengen’, og folk er begyndt at samle penge ind til ham. Den største af indsamlingerne har samlet over 35.000 australske dollars (cirka 163.000 kroner, red.) til dækning af juridiske udgifter og indkøb af flere æg, skriver Ekstra Bladet.

Drengen har selv ønsket, at størstedelen af beløbet tilfalder ofrene for massakren i Christchurch, New Zealand.

En dårlig dag for ...

Penthouse-beboere i Brande. God udsigt burde være garanteret for beboerne i den øverste del af Bestseller-koncernens kommende 320 meter høje skyskraber ved Brande. Reelt kan beboerne imidlertid ende med at glo på et tungt skydække meget af tiden. DMI oplyser, at den nederste del af skyerne onsdag og torsdag i denne uge har ligget i mellem 250 og 300 meters højde, hvilket vil sige, at beboerne i de øverste 70 meter af Bestseller-koncernens tårn »kun ville have haft udsigt til en hvid grød en stor del af tiden«, skriver Ekstra Bladet.

Der er lidt bedre nyheder for folk, der regner med at bo længere nede mod jorden i højhuset, som kunne få tilnavnet ’The House That Jack & Jones Built’. De skulle nemlig få en mere skyfri udsigt, forlyder det.