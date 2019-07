En god dag for omvendt klimabenægter Morten Messerschmidt og en dårlig dag for flyvende maskot i FC Roskilde

En god dag for ...

Morten Messerschmidt. Det er mange forundt i dansk politik at blive klogere, skifte standpunkt og vise holdningsmæssig fleksibilitet i takt med udslagene fra vælgernes kompasnål. I denne disciplin slår Dansk Folkepartis nye klima-, miljø,- og energiordfører en bemærkelsesværdig kolbøtte. Han bekendte sig som klimabenægter i en portrætbog fra 2011 og kaldte tiltag mod klimaforandringer for »lige så åndssvagt som at tale om, at landene skal gøre noget for, at Månen ikke skal dreje om kloden.« Nu er han nærmest blevet omvendt og siger i et interview med Berlingske, at han ser »masser af gode argumenter for en grøn omstilling«. Dansk Folkeparti gav ellers »klimatosser« skylden for det dobbelte valgnederlag, men Messerschmidt erkender, at DF har rettet ind efter vælgerne. Kovending i fuld fart.





En dårlig dag for ..

Ørnen i FC Roskilde. Det åbne transfervindue for køb og salg af spillere i fodbold er blevet udvidet til at omfatte noget så eksotisk som en flyvende maskot, der viste sig at være for dyr i drift for 1. divisionsklubben FC Roskilde. Havørnen Sigr var ellers indkøbt til at flyve rundt om stadion inden kampstart. Men klubben fløj direkte mod konkurs i foråret med alt for høje personaleomkostninger. Selv ørnen kostede 8.500 kroner om måneden. En ny klubejer kom til og sagde stop: »Det var simpelthen noget af det dummeste. Jeg prøvede at sælge den til Københavns Zoo, men de har masser af ørne, og sådan var det alle steder. Jeg endte med at få den solgt for 5.000 kroner, og den havde kostet 65.000 kroner fra ny«, siger Carsten Salomonsson til Dagbladet Roskilde.