En god dag for kinesiske ænder og en dårlig dag for tysk forskingscenter

En god dag for ...

Kinesiske ænder. I Kina spiser de hunde og tager selfies med ænder. I millionbyen Chengdu i det sydvestlige Kina er det lykkedes en café at tiltrække besøgende i massevis, som vil have taget billeder med fire hvide ænder, der har opnået popstjernestatus på egnen. Caféen er den seneste på en hastigt voksende længere liste af serveringssteder, der holder dyr for at trække gæster til, skriver nyhedsbureauet AFP. Årsagen til ændernes popularitet er uklar, men den kan skyldes deres eksotiske herkomst. Cafeejeren oplyser nemlig, at de har rødder i Europa. De besøgende er så opsatte på at komme nær fjerkræene, at de betaler for samvær med dem. For 78 yuan, som svarer til 74 kroner, kan man købe samvær med en and i op til 90 minutter, skriver Ritzau. Ænderne kan imidlertid meget snart sande, at berømmelsens lykke er kort. Det forlyder, at cafeen netop har ansat to meget små tamgrise.

En dårlig dag for ...

Tysk forskningscenter. De fleste kender sikkert det, at en pung eller mobiltelefon, man lige havde i hånden, pludselig er pist væk. For et tysk forskningscenter er problemet det samme, bare lidt større. Centeret har mistet et 800 kilo tungt observatorium, som befandt sig 22 meter under havets overflade ud for Eckernförde lidt nord for Kiel. Dykkere har forgæves ledt efter det to gange, siger en talsmand. Nu er der kun et flosset kabel, som var med til at holde observatoriet fast, men det forklarer ikke rigtig noget, siger talsmanden ifølge nyhedsbureauet DPA. I området må skibe ikke sejle, så det er næppe forsvundet i fisketrawl. Tyveri regnes for usandsynligt på grund af placeringen, og bølger og store havdyr kan heller ikke have flyttet det på grund af vægt og kabler. Så hvis nogen har set et bortløbet observatorium, hører politiet i Kiel gerne fra dem.