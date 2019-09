En god dag for det albanske folk og en dårlig dag for homofobisk borgmester

En god dag for ...

Det albanske folk. Republikken Albanien er måske ikke verdens største nation, men selv for Frankrigs præsident Manuel Macron er der en grænse for, hvor meget man kan ydmyge et af Europas mindste og fattigste lande.

Således kunne den albanske premierminister Edi Rama i går fortælle, at Macron »oprigtigt« havde undskyldt for den »skandaløse fejl«, som det franske fodboldforbund har udsat det albanske fodboldlandshold, ja hele den albanske nation, for lørdag aften.

For da EM-kvalifikationskampen vanen tro skulle indledes med nationalhymnerne, var det ikke Albaniens, men Andorras, der bragede ud over stadion i Paris.

Og for lige at gnide ekstra salt i såret valgte stadionspeakeren efterfølgende at undskylde over for Armenien, da han havde opdaget den pinlige fejl.

En rigtig grim øv-oplevelse, der heldigvis er endt med oprejsning og fransk bodsgang.

En dårlig dag for ...

Homofobi. Borgmesteren i den brasilianske millionby Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, er ikke stor fan af homoseksuelle. Faktisk mener den tidligere biskop, at kærlighed mellem to af samme køn er udtryk for decideret ondskab. Derfor har han den seneste tid kastet sin energi og foragt over den flammende kærlighed mellem to drengede superhelte.

Nu må han imidlertid nøjes med at surmule over tegneseriegiganten Marvel Comics. Den brasilianske højesteret har nemlig fastslået, at Crivella ikke havde ret til at kræve teenageserien ’Avengers: The Children’s Crusade’ fjernet fra boghandlernes hylder. Også selv om den indeholder det første hede kys mellem de to superhelte Wiccan og Hulkling.

Højesteret har understreget, at Crivellas krav var ulovligt, fordi det var specifikt rettet mod LGBT-udgivelser, og at det er ulovligt at kræve forbud mod LGBT-udgivelser i det hele taget.

Måske skulle Crivella nu begynde at bruge sin energi på de flammer, der dagligt gør stort indhug på landets regnskove, i stedet for at mobse over to fiktive teenagedrenges brændende passion.