En god dag for en boliviansk kvinde og en dårlig dag for Indiens premierminister

Mirtha Munoz. Death Road, bliver den kaldt. Den findes i Andesbjergene i Bolivia og blev i 1995 udnævnt til verdens farligste vej med 200-300 dræbte hvert år. Den godt 60 kilometer lange bjergvej begynder i 3.300 meters højde og strækker sig op til 4.700 meter – og selvfølgelig bliver den brugt til et ekstremt cykelløb, Skyrace. Det har den bolivianske kvinde Mirtha Munoz nu gennemført til trods for sine 70 år, skriver Reuters. Hun er således den ældste, der har gennemført den stejle rute, der er præget af tåge, regn og stenskred. Hun begyndte at cykle på råd fra en psykolog for at bearbejde sorgen efter sin søns død. »Han sagde til mig, at cyklen kunne hjælpe mig gennem smerten«. Hun beskrev løbet således: »Det er en lodret stigning, du kører opad og opad, og der er ingen pauser«.