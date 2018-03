Mobiltelefonen er blevet en plage som fjerner skellet mellem det private og det offentlige rum

FOR ABONNENTER

nders Refn og den faglige organisation Film- og TV-arbejderforeningen (FAF) forsøgte henover sommeren 1980 at få den danske filminstruktør Ernst Johansen ud af det italienske fængsel, hvor han havde opholdt sig i flere måneder.

Johansen, der stod anklaget for at have forgrebet sig på mindreårige piger under optagelser i Danmark, var flygtet til Sydeuropa, hvor han nu sad fængslet efter at have været efterlyst af Interpol.

Allerede tre år inden, i 1977, var filminstruktøren blevet dømt for at have misbrugt mindreårige seksuelt. Og i 1971 blev han sigtet for samme forbrydelse på den børneinstitution i Rødovre, hvor han arbejdede som pædagog.

Alligevel kan man i Ekstra Bladet fra 4. august 1980 læse, hvordan forretningsudvalget i FAF angiveligt forsøgte »at få lidt skub i sagen«, ved blandt andet at hjælpe Johansen med »juridisk bistand«.