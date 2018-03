Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

I et åbent brev til Folketinget påberåbte de 33 foreninger i Psykiatrialliancen, herunder bl.a. Psykiatrifonden, Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen, sig for snart noget tid siden nødvendigheden af en ny, langsigtet psykiatriplan for Danmark.