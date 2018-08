Snart begynder rusturene. Hvorfor i al verden skulle jeg spise en pakke gær?

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Jeg havde klaret mig godt både fagligt og socialt i gymnasiet, og jeg kom ud med et højt karaktergennemsnit uden at have givet afkald på fester, pjækkedage og torsdagscaféer.

Jeg var selvskrevet til universitetet, men rusturen gjorde mig meget i tvivl om, hvorvidt det virkelig var noget for mig. Vi fik at vide, at det sociale liv ville være det, der skulle få os godt gennem uddannelsen, når det faglige blev svært og uoverskueligt. Rusturen gjorde mig ikke bekvem i forhold til dette.

Jeg var startet på bachelorstudiet i fødevarer og ernæring på Københavns Universitet, og vi skulle på rustur til Femø. Jeg kan huske, at vi allesammen steg spændte og lettere nervøse på bussen. Vi satte os lidt tilfældigt på sæderne, da vi jo ikke kendte hinanden så godt endnu, men jeg var håbefuld og tænkte, at det ville rusturen forhåbentlig gøre noget ved.

Derfor blev jeg noget skuffet, da vi ankom til lejrskolen, og programmet demonstrativt blev revet over foran os allesammen af en rusvejleder klædt ud i et brandmandskostume med en stor gulddiller på. Han råbte: »Haha, troede I virkelig, at det her lorteprogram var seriøst?« Og så uddelte han guldøl til alle.

På færgen til Femø blev vi præsenteret for rusturens program, som jeg syntes tegnede rigtig godt.

Jeg glædede mig til at lære mine nye medstuderende at kende gennem orienteringsløb, fester, morgengymnastik, badeture, ostesmagning, fælles madlavning og rundvisning af en naturvejleder i en frugtplantage ved siden af den lejrskole, vi skulle bo på.

I mine ører lød det som en rigtig god blanding af fest og ballade og aktiviteter, der var relateret til det, vi skulle bruge de næste tre år på at studere sammen. Derudover var der indlagt masser af tid til at snakke sammen og lære hinanden bedre at kende stille og roligt.

Lidt tøvende tog jeg imod øllen, mens jeg tænkte for mig selv: ’Ja, den plan lød da rigtig hyggelig’. Det blev starten på en weekend, der handlede mindre om, at vi skulle lære hinanden at kende på en hyggelig måde, og mere om, at rusvejlederne skulle have en festlig weekend med os som underholdning.

Første dag holdt jeg humøret højt på trods af min skuffelse over programændringen. I løbet af dagen var jeg med til ølstafet og krammerunder, og jeg overværede en masse piger få deres bryster støbt i gips. Jeg deltog også i konkurrencer, hvor vi blandt andet skulle suge whisky ud af rusvejledernes sure sokker og drikke smoothies lavet af skinke, mælk og marmelade.

Jeg syntes ikke, at alle aktiviteter var lige sjove, men jeg tænkte: ’Okay, der skal jo være lidt for enhver smag på en rustur’. Jeg kan sagtens se meningen med, at der bliver planlagt nogle aktiviteter, hvor de nye studerende træder lidt ud af deres comfortzone og bryder nogle grænser sammen for derved at opbygge et sammenhold og starte venskaber. Men næste dag fik jeg imidlertid nok. Det gik op for mig, at der ikke var sat tid af til at lære hinanden at kende under andre forhold end dem, hvor det gælder om at råbe højest og drikke mest.

Jeg foretog en lynhurtig afvejning af fordele og ulemper og fandt, at sidstnævnte var altdominerende, så jeg sagde pænt nej tak til at spise den.

Dagen startede med, at vi blev vækket af larmende og halvfulde rusvejledere, der tog fat i vores ben og hev os ud af sengen, hvis vi ikke skyndte os at stå op og løbe ud på marken til cirklen af tømmermandsramte studerende med søvnunderskud. Det var samme morgen, episoden med gærpakken fandt sted. Jeg var en af de sidste, som kom ned på marken ude foran lejrskolen den morgen og skulle derfor have en straf.

Når jeg står op om morgenen, har jeg ligesom mange andre brug for at få lidt vand i hovedet og være lidt for mig selv, inden dagen rigtig går i gang, og jeg skal være sammen med andre mennesker.

Den morgen havde jeg alligevel skyndt mig ud af sengen, men jeg ankom på marken 10 minutter efter, vi var blevet vækket, og det var åbenbart for sent. Sammen med to andre skulle jeg dreje et lykkehjul, der udmålte en straf til os hver. Den første drak en Batman, som bestod af tre dåseøl i en ølbong.

Den anden spiste en dåse med Jaka Bov. Jeg vidste, at jeg ikke ville komme til at gøre nogen af delene, men hvis nu hjulet dikterede, at jeg skulle slå en kolbøtte eller lignende, så kunne jeg godt gøre det hurtigt og så komme videre med dagen.

Men nej, jeg skulle spise en pakke gær, og jeg kan huske, at jeg tænkte: ’Hvorfor i alverden skal jeg udsætte mig selv for det?’. Jeg foretog en lynhurtig afvejning af fordele og ulemper og fandt, at sidstnævnte var altdominerende, så jeg sagde pænt nej tak til at spise den.

Rusvejlederen, der stod for den her morgenaktivitet, så skuffet ud og prøvede at overtale mig. »Du kan bare spise en halv pakke?«, foreslog hun. Det lod til, at det var svært for hende at forstå, at jeg kunne finde på at afslå dette fantastiske morgenmadstilbud.

Jeg plejer at være klar på at møde nye mennesker og feste hele natten, men det her setup gav mig allermest lyst til at sove eller tage hjem.

Jeg grinede lidt afværgende og afslog tilbuddet. Den akavede stemning, der opstod, blev reddet, da en pige fra min tryghedsgruppe af en eller anden grund trådte frem i cirklen og sagde »Jeg gør det!« til stor applaus fra resten af flokken.

Jeg blev ved med at undre mig over, hvorfor turen var blevet planlagt på den her måde.

Om aftenen blev folk fulde igen, men jeg havde ikke lyst til flere shots eller mere limbo. Min anden aften på rusturen endte med, at jeg røg med på en joint, som en anden fortabt studerende havde trukket sig til side med, og så gik jeg i seng før midnat.

Jeg følte mig kedelig, da jeg lå dér alene på mit liggeunderlag og kunne høre musikken fra festen, der fortsatte til langt ud på natten. Jeg plejer at være klar på at møde nye mennesker og feste hele natten, men det her setup gav mig allermest lyst til at sove eller tage hjem.

Omstændighederne på turen fik mig til at føle mig asocial, hvilket var lidt uvant for mig. Jeg ville gerne være social, men det kunne have været rart, hvis aktiviteterne kunne have været valgt til og fra, og at det ikke hele tiden skulle være på et overfladisk plan, hvor vi var påvirkede af enten alkohol eller tømmermænd.

I bussen på vej hjem satte jeg mig træt og udkørt på et tilfældigt sæde, puttede mine høretelefoner i og lod dem blive der hele turen hjem. Jeg følte ikke, at jeg kendte mine medstuderende specielt meget bedre end før turen, og jeg tror, at mange delte min opfattelse, selv om de fleste gav udtryk for, at det havde været lige, som de havde forestillet sig, at en rigtig rustur ville være.

Men hvorfor er det en udbredt opfattelse, at en rustur skal være fyldt med alkohol og grænseoverskridende konkurrencer? Det er kun en del af de nye studerende, som synes, dette er en fed måde at møde nye mennesker på, og der bliver ikke taget hensyn til alle dem, der trives bedre med at møde folk på en mere stille og rolig måde.

Alkohol var ikke tilladt før klokken 17, men det blev bare ikke overholdt.

Ruskulturen har været meget omdiskuteret i medierne de sidste par år netop på grund af fortællinger om grænseoverskridende oplevelser og et stort forceret alkoholindtag.