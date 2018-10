Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

I morgen er det præcis et år siden, at sanger og skuespiller Alyssa Milano på Twitter i kølvandet på anklagerne om Harvey Weinsteins seksuelle krænkelser af kvinder i Hollywood opfordrede andre kvinder, der havde været udsat for seksuelle krænkelser, til at dele deres historier.