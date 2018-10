Kan litteraturen vise demokraterne vej til at genvinde vælgernes gunst? Trumps succes er tegn på raseriet over at en lille overklasse har kapret hele den økonomiske vækst i USA.

Hvad man derimod kan gøre, er at vende sig mod strukturelle forhold, som USA internt kan påvirke. F.eks. skabe højere minimumsløn og sikre et sundhedsvæsen, der dækker alle, eftersom tryghed er en væsentlig parameter for, at mennesker har resurserne til at bruge deres potentiale, til at søge job eller tage en uddannelse.

Det er præcis, hvad Paul Krugman og ligesindede økonomer peger på bør være vejen frem for den amerikanske samfundsmodel.

Måske ligger demokraternes fremtid i en New Deal 2.0, en model for det 21. århundredes amerikanske drøm lig den, præsident Roosevelt skabte for midten af det 20. århundrede?

For mange amerikanere ventede der en brat opvågnen efter 1979. Hårdt arbejde giver ikke længere den almindelige amerikaner en placering i middelklassen med råd til at sende børnene på college.

Desuden har en lille overklasse siden 80’erne beriget sig i en grad, der har undermineret den amerikanske drøm og fået USA til at ligne et kleptokrati.

En solid samlende fortælling og handlekraft, der giver vælgerne berettiget tro på fremtiden, er derfor nødvendig, hvis demokraterne vil genvinde indflydelse på amerikansk politik.

Der er nok at tage fat på for demokraterne frem mod kongresvalget i november og præsidentvalget i 2020. Lad os håbe for USA og for amerikanerne, at deres drøm bliver vakt til live igen.