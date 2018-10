Hovedløs digital invasion giver stress

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Inden for sociologien, som er det fag, jeg i sin tid læste, har der traditionelt været en stærk opmærksomhed på, hvad strukturer gør ved os mennesker: hvilken kultur de former, hvad de betyder for vores fællesskaber, og hvilke handlinger de sandsynliggør.

Nogle af de centrale strukturer, man har været optaget af, har været religion, klasse, etnicitet, køn og lovgivning. Det levede liv har imidlertid forandret sig markant med digitaliseringen.

I 2018 er det for mig at se derfor nødvendigt, at sociologer – men også andre faggrupper som for eksempel læger, psykologer, sundhedsplejersker, lærere og pædagoger – udvider paletten med en stærk opmærksomhed på, hvad digitale strukturer betyder for mennesker.

Stop med at prædike, at digitale løsninger er svaret på alt. De kan være roden til meget ondt, desværre

Lad mig give et par eksempler. Snapchats streak-funktion kobler venskaber mellem unge sammen med ’digitale venskabsbål’.

Disse indebærer, at en bruger dagligt skal ’lade høre fra sig’ digitalt i forhold til et antal venner, som også er forpligtede på at skrive eller sende noget via mobilen. Hvis man glemmer sit venskabsbål i mere end 24 timer – eller er optaget af andre ting – dør det ud.

Bålikonet (ved siden af hvilket man kan se antallet af dage, man har holdt streaksene i live) bliver dermed et bevis på, at man har et stærkt venskab.

At man kan regne med hinanden. Mange børn og unge bruger dagligt timer på at passe deres digitale venskabsbål og bliver rasende på hinanden, hvis én part tillader at lade det dø ud. Med andre ord har Snapchats digitale strukturer gjort det mere eller mindre umuligt for brugerne at være offline i 24 timer, fordi man dermed mister måneders ’arbejde’ og måske endda et ’venskab’.

Du skal kontakte vennerne

Snapchats Streaks er et tankevækkende – nogle vil mene rædselsvækkende – eksempel på, hvordan digitale strukturer går i hjertekulen på en ungdomskultur og er med til at omforme dens normer og adfærd: dens opfattelse af, hvad et venskab er og kræver.

For hånden på hjertet: Hvor mange venner SKAL du selv kontakte dagligt for at have et venskab med dem? Og kan du forestille dig at leve et liv, hvor du – oven i alle øvrige forpligtelser, du har – også SKAL skrive til fem, ti eller tredive andre mennesker dagligt?

Hvis dit svar er ’nej’, tillader du så, at dine børn gør det? Eller ser du stiltiende til, mens børn omkring dig gør det? Det gør du muligvis, fordi du mærker, at der i løbet af få år er blevet etableret en kulturel norm: at det tilsyneladende er dét, mange af nutidens børn og unge ønsker at gøre.

Hvorefter du og jeg trækker os, fordi vi føler os gamle og sat af. Men måske er det netop her, vi behøver at træde i karakter og videregive vigtige værdier om, hvad venskaber er og kan?

Hvor vidunderligt det er at have dybe venskaber, der er uafhængige af kvantitet: de venner, man ikke har været i kontakt med i et stykke tid, måske endda længe, men hvor man fortsætter, hvor man slap, når man ses igen.

Vi har som voksne et ansvar i forhold til at indvie børn og unge i, hvor overfladisk, tidskrævende og, ja, stressende et setup, de er en del af via livet på flere digitale platforme, og i de forventninger, regler og vaner, der følger med.

Måske skal vi tale mere om og vise, hvordan de unge også kan bruge deres hjerne og engagement fremadrettet i en tid af deres liv, hvor hjernen er hyper formbar, og fritidsaktiviteterne faktisk betyder rigtig meget for, hvem de er og bliver.

Også andre digitale strukturer tåler opmærksomhed og udfordring, fordi de har fået en styrende og i mange tilfælde uhensigtsmæssig betydning for det liv, vi lever. Børneinstitutioner, skoler og fritidstilbud fik for år tilbage integreret digitale platforme.

For så vidt lyder det jo ganske uskyldigt og smart at kunne kommunikere fleksibelt med hinanden. Men de har også banet vej for en notifikationskultur, der gør, at du som forælder forventes konstant at følge med. Ligesom kortsigtet tænkning har taget scenen fra langsigtet planlægning, fordi det nu er så let lige at give endnu en besked digitalt. Pointen er bare, at de akkumulerede effekter af sådanne digitale platforme er uoverskuelige og urealistiske.

Du forventes som forælder at holde dig konstant up to date: at være digitalt træfbar

Aktiviteter annonceres digitalt, ændres digitalt og aflyses digitalt – sidstnævnte ofte med timers varsel. Du forventes som forælder at holde dig konstant up to date: at være digitalt træfbar.

Skoleskemaet ændrer sig fra dag til dag, og i denne konstante foranderlighed bliver menneskers (og børns) grundlæggende behov for en vis forudsigelighed overset. Hjernen fungerer blandt andet ud fra princippet: ’forudsigelse, tjek, tjek, tjek’.

Den forudsiger konstant, hvad der vil ske, og hvis noget andet så sker, kommer hjernen på overarbejde. Digitale strukturer har sat mange forældre og børns hjerner på overarbejde, fordi de sluger tid fra nærvær og ro i hjemmet, fordi de lægger beslag på den stærkt begrænsede arbejdshukommelseskapacitet i hjernen, og fordi de kræver improvisation som default mode.

Digitale krav

I 2018 bliver børn irettesat, hvis deres forældre ikke har opdaget, at de skulle have dette eller hint med, når det nu blev meldt ud digitalt. Den sværm af digitale krav, der finder sted mellem disse instanser og dig, giver dig muligheden for enten at prioritere ro, fred og nærvær med dit barn eller at være konstant ’med’ online.

Et væld af aktiviteter kræver konstant opdatering om, hvorvidt de nu også bliver til noget, og om man lige skal levere en omgang snobrødsdej eller en samling tomme toiletruller til et projekt.

Det er slemt for alle, men særligt for dem, der har valgt at prioritere nærvær, som af den ene eller anden årsag ikke har fuld digital adgang, eller som har tre, fire eller fem børn.

Forældre kan også skrive til hinanden. Og de gør det. »Er der nogen, der har set Mathildes gule regnbukser?«, sendes ud som fælles besked til de 50 voksne, der er forældre i en klasse. Eller: »Er der nogen, der ved, om de skal have turtaske med i morgen?«

Igen: 50 mennesker ulejliget. Hver gang. Kan man ikke bare ignorere det, spørger du måske. Man kan i al fald vælge at lade være med at kommentere på det.

Men hjernen bliver stadig ulejliget. Den bruger energi på at se, at beskeden er der, læse beskeden og forholde sig til den. Selv om det kun er sekunder, det drejer sig om, er summen af mange akkumulerede sekunder betragtelig, ligesom den opmærksomhedstagen hid og did belaster.

Den samlede effekt af, at lærere, pædagoger og andre forældre liiiige skal give en besked til alle, øger stressniveauet i hverdagen.

Indførelsen af de digitale strukturer, som platforme a la ForældreIntra, Famly og Holdsport er, har tilsyneladende også medført nye digitale forpligtelser. Visse faggrupper føler sig nu forpligtet til at tage billeder af børnene dagligt: på tur, mens der leges med trylledej, eller mens der klatres i træer.

Når den digitale struktur tilbyder udfyldning af fotodeling, virker den pludselig meget tom, hvis man ikke udfylder den. Igen betyder det ’bare’, at den professionelle skal bruge tid på at huske at få taget billedet, skal bryde ind i og måske endda lede til en iscenesættelse af børnenes leg gennem sin observatørstatus, bruge tid på at lægge billederne op og kommentere dem. Og ja, følge ’tråden’ af eventuelle kommentarer og spørgsmål fra forældre.

Her er der for mig at se behov for, at faggrupper ser parallellen til Snapchats streaks. Bare fordi en digital funktion eksisterer, betyder det ikke, at den er god og hensigtsmæssig for de fællesskaber, man opbygger sammen – eller for menneskers anvendelse af deres mentale ressourcer.