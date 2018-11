Drukkultur. Tag dog et halvt glas vin – for hyggens skyld

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Jeg kan ikke tåle alkohol. Ikke som i, at jeg får en voldsom allergisk reaktion, når jeg drikker. Jeg kan bare ikke finde ud af at stoppe. Kun to ud af ti gange lykkes det mig at gå hjem fra en fest med hukommelsen nogenlunde i behold. Jeg er seksogfyrre år.



Da jeg var teenager og op til midten af tyverne, anså jeg det ikke for noget problem. Ikke et stort et, i hvert fald.

Sådan var vi jo mange, der festede. Og der var altid nogle, der var værre end mig. Det var aldrig mig, man snakkede om om mandagen. Jeg var bare blevet meget fuld og måske faldet i søvn i en blød lænestol – eller i et blomsterbed, når det var slemt. Men jeg pissede ikke i bukserne eller lagde an på andres kærester og sådan noget.

Efter universitetet begyndte mine drukvaner at adskille sig temmelig meget fra mine jævnaldrendes. Nu talte Alko-Anders og alle de andre gamle studiekammerater om deres nye arbejde og kærester og børn. Og deres fester blev til min store – og sikkert også tydelige – ærgrelse reduceret til to glas vin til middagen og ikke for sent hjem.

Men i stedet for at følge den strøm, eller bare bremse hårdt op i min egen fest, søgte jeg nye og yngre drukkammerater på reklamebureauet, hvor jeg selv havde været så heldig at få job. Her var fredagsbarer, ofte også på andre af ugens dage. Og fordi jeg var god til mit job, og fordi craziness er okay i reklamebranchen, var der heller ingen alarmklokker, der ringede højt nok her til at anspore mig til handling.



Jeg skulle op i slutningen af trediverne, før jeg for alvor fattede, at jeg ikke kunne tåle at drikke. At jeg ikke var herre over det. At prisen, jeg betalte for at iføre mig rusens behagelige filter, som regel var for høj. At jeg ikke kun nedbrød mit selvværd, men satte livet på spil, når jeg tågede rundt og ikke anede, hvor jeg var, eller hvad jeg lavede. Så jeg besluttede mig for at stoppe den russiske roulette. Set i bakspejlet var det ikke nogen svær beslutning. Ej heller at gennemføre den. Jeg var ikke afhængig af alkohol. Men fordi jeg på det tidspunkt var blevet selvstændig, var jeg heller ikke konstant omgivet af festglade kollegaer. Det meste af tiden tilbragte jeg med min hund og mine kunder. Og ingen af dem nødede mig til en drink, når vi sås.



Nu kan nogle nok gætte, hvordan historien fortsætter, men her kommer den alligevel. I en alder af niogtredive mødte jeg mit livs kærlighed. På det tidspunkt havde jeg ikke rørt alkohol i et år. Det stoppede med ham. Fordi jeg havde klaret det i et år, troede jeg, at jeg havde fået styr på det, så jeg sagde igen ja tak til vinen, når jeg var ude at møde alle hans venner. Fordi jeg havde lyst. Men også, fordi jeg ikke havde lyst til at fremstå som én, der havde et problem.

Vi fandt imidlertid hurtigt ud af, at det havde jeg. I høj grad. Men »vi har da alle sammen dummet os«, »du blev jo bare træt, du var ganske harmløs« og »det sker jo ikke hver gang, du drikker« forhindrede mig gang på gang i at tage konsekvensen. »Næste gang drikker du bare lidt mindre«.

Ja, sagde jeg til det hele. Og troede på det. Indtil jeg ikke troede på det mere. Så igen besluttede jeg mig for at lægge alkoholen på hylden. Men det skulle vise sig at være noget sværere denne gang, for i modsætning til sidst var jeg stadig sammen med alle de festglade mennesker. Andengenerations-teenagerne, som jeg kalder dem for mig selv, dem, der nyder, at børnene har forladt reden, og at de ikke skal tage hensyn længere.

Nu er jeg alkoholfri på fjerde måned. Jeg har uden problemer klaret to fester med hyldeblomst i vinglasset – fordi, er jeg bange for, folk troede, det var hvidvin. Til mindre selskaber, hvor jeg ikke har kunnet lave det nummer, har jeg sagt, at jeg tager antabus. Ikke, fordi jeg gør det, men fordi det effektivt lukker munden på dem, for hvem en undskyldning som »jeg kan ikke tåle alkohol« ikke er gyldig nok. I deres ører er det blot et asocialt sundhedstrip. Men jeg tåler ikke alkohol. Ligesom nogle ikke tåler peanuts. Forskellen på de to intolerancer er bare, at hvis nogen sagde til et middagsselskab, at de ikke tåler peanuts, ville ingen spørge, om de dog ikke bare kunne tage en halv for hyggens skyld.



Det lyder som optakten til et angreb på mine omgivelser.

Det er ikke tilfældet. De ved bare ikke bedre, ligesom jeg heller ikke selv gjorde i mange år. Som nær slægtning til en meget tørstig mand vidste jeg nok, hvad det vil sige at have et alkoholproblem. Og sådan havde jeg det ikke. Jeg kunne selv bestemme, hvornår jeg ville drikke. Jeg greb ikke ud efter flasken som det første, når jeg vågnede hver morgen. Jeg kunne passe mit job og så videre. Jeg blev bare meget fuld. Punktum.

Som så mange andre levede jeg i en naiv forestilling om, at hvis ikke man kunne sætte hak ved de klassiske symptomer, var man da okay. At jeg flere gange var vågnet op i fremmede senge, hvoraf to var hospitalssenge, og at jeg én gang havde sovet så tungt på min arm, at min hånd var lam i tre måneder, ja, det fortrængte jeg ved hjælp af alt det, jeg mestrede. Og ved ikke at sige det til nogen, der kunne finde på at minde mig om det.



Jeg opfylder ikke de krævede mindst tre ud af seks kriterier for at kunne betegne mig selv som alkoholiker. Men jeg har et alkoholproblem, som kun ganske få af de mennesker, jeg har mødt på min våde vej, har taget alvorligt. Eller sat ord på, skal dertil retfærdighedsvis siges.

Én af dem var AA’er, en anden var min storebror. Jeg lyttede ikke til dem. Deres bekymring blev arkiveret lodret som henholdsvis fanatisme og overbeskyttelse. Fordi jeg ikke vidste bedre. Der skulle mange flere blackouts til, før jeg omsider forstod, hvor farlig en kurs jeg var på, så hvordan skulle jeg kunne bebrejde dem, der kun har oplevet en brøkdel af mine branderter – og tilmed været forskånet for alt det lort, de slæbte med sig – at de heller ikke forstår det?

Så nej, jeg bebrejder ikke mine omgivelser for, at jeg har drukket mig fuld. Men desværre kan jeg heller ikke takke dem for, at jeg ikke gør det mere. Og når jeg siger desværre, er det, fordi jeg ved, at de holder af mig og kun vil mig det godt. Havde nogen mejslet ind i os som teenagere, at man ikke behøver at være alkoholiker, før det er bedst at skrotte sprutten, havde tingene nok set anderledes ud. Så ville vi alle for længst have opgivet at lære mig disciplinen »at drikke med måde«.

Vi lever i en kultur, hvor vi ikke taler om de ’andre’ alkoholproblemer eller helt regner dem for noget. En kultur, hvor vi efterhånden har fået større forståelse for og accept af fuldskaben end ædrueligheden.