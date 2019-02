Jane Teller: Franskmanden giver kindkys, danskeren giver hånden, og den muslimske kvinde lægger hånden på hjertet. Det er udtryk for den samme høflighed

Sociale former er afgørende for, at mennesker overhovedet kan omgås og fungere sammen. Men form og tradition må ikke stå i vejen for forståelsen af hinanden.

Da jeg første gang så den marokkanske kunstner Yasmina Bouzianes selvportræt som moderne beduinsk fotograf (Reluctantly Untitled #6 Native Photographing), gik det op for mig, at fotoet i lige så høj grad kiggede på mig. Kameraet er vendt 180 grader og retter sig mod publikum – kunsten ser på den, der ser.

Mens jeg stod og betragtede et humoristisk, identitetsafsøgende, moderne ’kolonifoto’, blev jeg selv i fotoets linse til præcis og intet andet end én, der kigger på et foto, der kigger på mig. For jeg må gå ud fra, at fotoets referenceramme kun er det selv.

Det kan ikke begribe andet om mig, end at jeg betragter det, hvilket så også vil sige, at set fra et andet foto vil jeg være en anden; jeg vil være en, der kigger på dette andet foto, og jeg vil være endnu en tredje, når jeg bevæger mig hen foran et tredje foto.

Er det ikke ligeledes med mennesker: Hvem vi er i andres øjne, afhænger mere af øjnenes kapacitet og referenceramme, end af hvem vi egentlig er. Men hvem er vi så, hvis ikke vi kan bruge andres blik som målestok?

Den menneskelige identitet kan deles op i tre lag: Yderst, den andre ser os som (frakken), i midten, den vi definerer os selv som udadtil, det vil sige alle de eksterne identitetsparametre som vi hæfter på os selv – nationalitet, kultur, institutionelt religiøst tilhørsforhold, jobtitel, bopæl osv. – det, som Freud ville kalde vores persona (tøjet), og inderst, vores egentlige uforstillede væsen eller værens essens, den, vi er inde under alle identitetsfrakkerne (nøgenheden).

Med vores essens mener jeg de menneskelige karakteristika, der ligger i vores natur, og de egenskaber, vi har tilegnet os, altså vores autentiske jeg – eller det, nogle i gammel forstand ville kalde vores sjæl. Er jeg et venligt menneske eller et fjendtligt, er jeg et selvstændigt eller autoritetstro væsen, er jeg generøs, troværdig og ansvarsfuld, eller er jeg ansvarsløs, uvederhæftig, nærig? Er jeg modig eller fej, stærk eller svag?

Samme menneskelige essens vil antage forskellige former alt afhængigt af vores eksterne identiteter, især vores kultur og sociale identitet. Men i alle de forskellige former essensen kan komme til udtryk i, forbliver den selv en og samme.

Man kan for eksempel forestille sig en person, der skal hilse på en anden. Den høflige franskmand vil give to kindkys, danskeren vil give hånden, og den meget troende muslimske kvinde vil lægge hånden på hjertet. Alt sammen forskellige formudtryk for den samme essens af høflighed.

Mens de fleste i Europa vil forstå høfligheden i både håndtryk og kindkys, bliver hånden på hjertet pudsigt nok endnu misforstået af mange – i hvert fald her i Danmark, hvor diskursen om håndtrykket sjældent går dybere end til gestus selv.

De tre lag af identitet fungerer som en slags identitetspyramide. Ideelt set skulle den underste del, vores egentlige væsen, optage størstedelen af pladsen, med et fint lag henover af ydre identitet, og øverst, blot som spidsen i toppen, øjet, der ser os. En sådan fordeling af vores selvforståelse ville forankre os i os selv og sørge for, at vi ikke blev unødigt afhængige af øjet, der ser.

Men vi lever i en global verden med sociale medier og massemedier, hvor alle definerer sig mere og mere ud fra andres øjne. Det vil sige, at vores identitetspyramider er vendt på hovedet: Vi opfatter os selv og bliver dermed mestendels det, som andre ser os som.

Det har nok altid været sådan, at vi til dels definerede os selv, ud fra hvordan andre så os. Det nye er blot, at mens vores bevidsthed tidligere var fyldt op kun af det lokale – det, andre så os som, afhang udelukkende af vores tilstedeværelse, rolle og handlinger i det nære miljø – gør medierne i dag vores bevidsthedsmiljø og dermed den kontekst, man definerer sig selv i forhold til, til en kolossal global enhed, hvori det kan være nærmest umuligt at syne nogen. Måske det netop er her, nøglen til behovet for berømmelse eller kendthed ligger: Vi tror ikke, vi er nogen, medmindre mange mener, vi er nogen.

Dermed forveksles berømmelse med anerkendelse af eksistensen.

Hvis vi kigger på den utøjlelige higen efter, ja, nærmest sygelige behov for at blive kendt, så står det chokerende klart, at det moderne samfund ikke længere synes at give anledning til nogen anden formel for anerkendelse af vores eksistens end netop kendthedens.

Problemet med identificeringen med de eksterne identitetsparametre eller endnu værre med øjet, der ser, er, at den giver anledning til en falsk loyalitet, der kan være meget farlig.

Hvis man for eksempel mener, at ens jeg er dybt forbundet med det at være dansk, vil enhver kritik af danskhed svare til kritik af ens person, og man vil tendere til at forsvare alt, hvad Danmark og danskere gør som ’det rigtige’, uanset om ens etik og dermed ens essens, hvis den blev hørt, ville mene det stik modsatte.

Således bliver den, der identificerer sig med eksterne parametre udspændt i sin loyalitet mellem disse parametre, det være sig religion, kultur, politisk tilhørsforhold eller andet, og kan ikke længere tænke frit.

Han vil ikke kunne tåle at nå frem til en erkendelse af, at det, denne eller hin parameter står for eller har ændret sig til, er af det onde, idet dette også vil gøre hans egen person til et onde. I stedet er han nødt til at lade sin essens vige for bevægelserne i sine eksterne identitetsparametre, hvilket langsomt vil udhule hans indre væsen og stille ham svagt og letmodtagelig over for andres manipulation.

Den falske loyalitet fratager ham muligheden for objektivt at kunne vurdere og dermed i situationer, hvor dette er muligt at kunne influere de eksterne identitetsparametres bevægelser. Hans identitet vil simpelthen forekomme ham truet, når de eksterne faktorer, som han ofte ikke har kontrol over, ændrer sig.

Hvis man vil undgå at ende udspændt til det uudholdelige i disse falske loyaliteter, er den eneste mulighed at danne sig en egen identitetsakse ud fra sin essens, og forholde sine eksterne identiteter til denne egenakse, i stedet for at forsøge at tilpasse sin essens til de ydre identitetsparametre.

Kulturer fungerer identitetsmæssigt ligesom en bikube.

De fleste monokulturelle personer lever i en identitetscelle defineret af klare vægge af omgangsform, traditioner, historie, religion, nationalitet osv. Livet inden for hver celle har dets faste former og koder, som alle kender og følger, eller som i hvert fald er grundlinjen, man forholder sig til, også i modstanden imod, hvis man skulle vælge at handle anderledes.

Livet i verdens mange monokulturelle celler kan måske nok være indbyrdes meget forskelligartet, men de monokulturelle individer, der lever i hver deres kulturcelle, benytter alle den samme normative identitetsdefinition: Sådan spiser vi, sådan fester vi, sådan taler vi til hinanden, sådan optræder vores kvinder, sådan går vi klædt, sådan er vores historie, vores traditioner og vores religion.

Den bikulturelle person, som ofte er en første- eller andengenerationsindvandrer, vil være splittet mellem to forskellige normsæt, som det kan være svært eller umuligt at få til at gå op. Men han vil vide, at det ene sæt benyttes i én kulturcelle, og det andet i en anden celle, og da begge celler benytter samme normative identitetsdefinition, vil han oftest formå at finde frem til en slags dobbeltbundet identitet ud fra sin tilknytning til begge cellers normer.

Den multikulturelle person, det vil sige en person, der har tre eller flere kulturceller at forholde sig aktivt til, vil ikke kunne definere sig selv ud fra nogen normativ identitet, for der er simpelthen for mange modstridende normer i spil.

Hun har ikke én, men mange national- og kulturhistorier, oftest flere religionskulturer, og kan ikke mere tage for givet, at en vis form udtrykker en tilhørende veldefineret essens (som håndtrykket er udtryk for høflighed i den danske kulturcelle, men det stik modsatte for en kvinde i visse dele af den muslimske verden).

Idet den multikulturelle person hele tiden bevæger sig på tværs af cellerne, er hun konstant konfronteret med forskellige eksterne identitetsparametre og tilhørende adfærdskodeks, og et forsøg på identifikation med disse ville føre til den falske loyalitets yderste konsekvens: sprængningen af jeget.

