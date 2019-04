Professor: Det er fint at droppe rejsen til Thailand og tage en kødfri dag. Men der skal mere til for at redde klimaet

FOR ABONNENTER

2018 blev året, hvor klimaet for alvor kom på dagsordenen. Vi er færdige med at diskutere, om vi har et klimaproblem og er nået frem til at diskutere, hvad vi gør ved det. Det er på høje tid og meget glædeligt. Debatten har for størstedelen gået på, hvad vi ikke skal gøre, og hvordan vi bedst lever med de store afsavn, der skal til for at trække udviklingen i den rigtige retning.