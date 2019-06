Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Medierne svigtede deres klimaansvar i valget

Mange roste årets folketingsvalg for at være det første klimavalg. Men de grønne partier blev ikke udfordret nok på forskelle mellem ord og handling. Mediedækningen var over en bred kam for unuanceret.