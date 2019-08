Tysker i Danmark: I har gjort det til en absurd øvelse at forsøge at blive statsborger

At forsøge at blive dansk statsborger er en øvelse udi det absurde. Man skal huske alle udlandsrejser årtier tilbage, og selv den mindste straffesag for et halvt århundred siden skal granskes.

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Statsminister Mette Frederiksen har bebudet en fortsat stram udlændingepolitik, men nu »med sund fornuft, uden at være tosset«. Allerede dette egentlig beskedne løfte kræver markante forandringer.

Det vidner britiskfødte Dennis Speakes historie om. Efter 47 års arbejde som dyrlæge i Danmark har han fået afslag på ansøgningen om statsborgerskab. Hans sprogkundskaber var ikke tilstrækkelig dokumenterede, mente Indfødsretskontoret under Udlændinge- og Integrationsministeriet, et par uger inden den nye regering tog over.

Skal man grine, græde eller gå op i en spids?

Undervejs har jeg gjort det ene, det andet og det tredje, mens jeg selv kæmpede med ansøgningen om statsborgerskabet. Efter 36 år i Danmark ville jeg gerne være fuldgyldig borger med samme stemmeret som min danske kone og vores tre børn i mit andet hjemland.

At man som indvandrer skal opfylde en række krav, giver sig selv. Men jeg havde svært ved at tro, at vi i ansøgningsskemaet skal oplyse »alle (sic) udlandsophold de seneste 12 år, inkl. weekendudflugter«.

Vil Indfødsretskontoret i ramme alvor vide, hvornår, hvor længe og hvorfor jeg ’udrejste’ over Øresundsbroen på en lørdag i december 2007 eller 2008? Jeg husker svagt, at der var noget med at købe julegaver og vise min mor Malmø. Kontorets hotline bekræftede i telefonen, at jeg bestemt skulle oplyse om Malmø: »Så godt du nu kan«.

Enhver ansøger bliver skriftligt belært om, at det her er alvor: Hvis vi undlader at anføre en påkrævet information om vores fortid, kan det føre til endegyldig udelukkelse fra dansk statsborgerskab. Pligtskyldigt og nervøs finkæmmede jeg derfor nussede gamle lommekalendre, fotoalbums og for længst kasserede harddiske på jagt efter feriedestinationer.

En uvurderlig skat: kvitteringer fra tysklandsfærgerne. Personalet på min mors plejehjem i Hannover hjalp med overnatningsdatoerne for sønnens besøg, sådan cirka hver sjette til ottende uge. Egentlig for lidt, når man tænker over det. Bingo, tænkte jeg, da en bogholder fra min tidligere arbejdsplads sendte en liste med alle tjenesterejser fra 2007.

Det føltes som at være havnet i den absurde Monty Python-sketch, hvor en engelskmand vrantent afværger en kvindes, synes han, lidt mærkelige spørgsmål: »I didn’t expect the Spanish Inquisition«.

Vupti, går døren op, tre kardinaler klædt i røde dragter stormer ind. Den forreste skræpper: »Nobody expects the Spanish Inquisition!«. En ansøger til et dansk pas nikker også genkendende til kardinalens selvbeskrivelse, nu oversat: Vores hovedvåben er overraskelse, frygt og ubarmhjertig effektivitet.

Som ufrivillig arkæolog i min fortid var jeg faktisk lidt stolt af listen over 132 udlandsophold. Indtil det viste sig, at summen af mine fraværsdage i løbet af de seneste ni år ikke måtte overstige en varighed på et år. Åh nej! Utroligt?

I 2018 fremlagde den forrige udlændingeminister en af de her kafkaske forklaringer af gummiparagrafer, som det vrimler med i dansk indfødsret:

»Kortere udlandsophold, herunder weekendture og almindelige ferieophold i udlandet, vil som udgangspunkt ikke have betydning for opholdskravets opfyldelse. Der vil dog altid være tale om en konkret vurdering af de enkelte ophold og af det samlede antal opholdsafbrydelser inden for den relevante opholdsperiode«.

Det sætter gang i mine alarmklokker. Vi har også en ferielejlighed i Berlin, som vores familie bruger på sammen måde som andre deres sommerhuse ved vandet. Men altså syd for grænsen. I omvendt retning har jeg desuden i arbejdsøjemed som Skandinavien-korrespondent rejst meget i Sverige, Norge, Finland og Island. Som jo mange gør i det moderne arbejdsliv.

Min horisont er blevet bredere og min kærlighed til hele Norden større af disse rejser. Men de bidrog nu markant til, at jeg havde opholdt mig uden for Danmark i mere end et år i løbet af de seneste ni. Det går ikke for dem, som gerne vil være danskere. Man føler sig hensat til det 19. århundred.

Alt det havde jeg ikke forventet, da jeg efter indførelsen af dobbelt statsborgerskab i 2015 tilmeldte mig det, man den gang kaldte statsborgerskabsprøven. Jeg bestod uden problemer.

Da jeg ville fortsætte med ansøgningen, havde Folketinget med tilbagevirkende kraft gjort denne prøve med 30 spørgsmål ugyldig, fordi man syntes, den var for nem.

Det blev officielt omtalt som en succes, at dumpeprocenten skød i vejret med den efterfølgende meget sværere prøve med 40 spørgsmål. Nu blev man spurgt om f.eks. komponist Carl Nielsens leveår: 1865-1931, 1870-1940 eller 1892-1965?

Jeg bestod også ved andet tilløb, dog med mere sved på panden. Og nu med ordet apartheid i mit baghoved, fordi prøven åbenlyst var indrettet til at sortere alle dem fra, som ikke er topskoletrænede. Men vi med en akademisk uddannelse skulle heller ikke glæde os for tidligt. Hvis vi bliver stemplet som udlændinge med ’kriminelle forhold’, hjælper hverken en bestået indfødsretsprøve eller en topkarakter ved sprogprøven, sammen med Østrig den sværeste i Europa for øvrigt.

Statens målestok for, hvem af os der afvises som kriminelle, er, om vi har fået en bøde på over 3.000 kroner for at køre for hurtigt eller på anden måde har en forseelse i bagagen.

Ansøgeren Nasim Mashir diskvalificerede sig i 2014, da han brugte en ukrudtsbrænder foran sit hus. Det talte ellers for en forbilledlig overtagelse af ’danske værdier’, at han 13 år efter at være flygtet fra det afghanske Taleban havde erhvervet sig sit eget hus i den jyske landsby Rask Mølle.

Der var bare det ved det, at han kom til at sætte ild til sin ligusterhæk. Ingen skader. Dog førte politiets bøde for brud på beredskabsloven til et afslag på ansøgningen. Efter reglerne skulle Nasim Mashir have fem års ’karantæne’, inden han igen kunne stille sig op i køen af ansøgere en gang til.

Den danske stat vil lige så lidt have os, hvis vi har brudt en lov et andet sted i verden. På ansøgningsblanketten finder man under afsnittet ’Kriminelle forhold i udlandet’ følgende vejledning: »Du skal ligeledes oplyse om alle kriminelle forhold, som du er blevet sigtet, tiltalt eller straffet for, herunder også betingede straffe, bøder og advarsler, og forhold, som du har begået, men endnu ikke er blevet sigtet, tiltalt eller straffet for«.

Det omfatter altså også bagateller og forseelser, som ingen myndighed nogensinde har opdaget, uanset hvor langt tilbage i tiden de er sket. I juridisk fagsprog er det tvang til ’selvinkriminering’, som ellers er forbudt i strafferetten.

En ansøger af britisk oprindelse, som har været i Danmark siden 1972, ringede til Indfødsretskontoret og forhørte sig om, hvorvidt hun skulle oplyse om sin 2-timers anholdelse i 1962 som følge af fredelig civil ulydighed under en demonstration. »Absolut«, lød svaret. Derfor oplyste hun om det.

Nogle måneder senere blev hun bedt om at komme med flere informationer; var der f.eks bøde eller andet efterspil? Det mente hun bestemt ikke. Men efter 55 år kunne hun ikke huske detaljerne, og derfor foreslog hun selv at afklare sagen ved at kontakte politiet i Storbritannien. Britisk politi havde ingen information om sagen eller noget som helst andet.

Ansøgeren fik sit danske pas.

En amerikansk borger kom med en lige så selvinkriminerende og samtidig uskyldig tilståelse i sin ansøgning: Han havde i 1998 fået en fartbøde i Sverige på 800 kroner – minimumsbeløbet. Også her forlangte Indfødsretskontoret et bevis udstedt af myndighederne.

Vil Indfødsretskontoret i ramme alvor vide, hvornår, hvor længe og hvorfor jeg ’udrejste’ over Øresundsbroen på en lørdag i december 2007 eller 2008?

Svenske Polisen skrev tilbage, at loven forpligter dem til at destruere den slags dokumenter efter fem år. Indfødsretskontoret mente, at hvis de ikke havde dokumentation for denne forseelse, måtte Folketingets Indfødsretsudvalg spørges.

Det førte til et afslag. Som udvalget heldigvis har genovervejet og omstødt på grundlag af pres fra flere medlemmer.

Historien bragte pludselig minderne op om et ’kriminelt forhold’ i mit danske liv for mange år siden.

Det er endda offentliggjort i min (begejstrede) guidebog på tysk, ’Kopenhagen – Merian Momente’ fra 2017: »Jeg cyklede gennem Indre By og krydsede Nytorv i det dejligste solskinsvejr. Ligesom de fleste cyklister trillede jeg langsomt over for rødt ved fodgængerfeltet på Strøget. »Har du lige et øjeblik?«, råbte en kvinde i sommerkjole smilende til mig. »Selvfølgelig«, svarede jeg frejdigt og hoppede af cyklen. »Du har lige overtrådt flere færdselsregler«, sagde den københavnske kvinde, stadig smilende, viste mig sin politilegitimation og gav mig en bøde«.