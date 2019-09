Efterladt far: Sundhedsvæsenet kostede min søn livet

Er man som dedikeret, empatisk, hårdtarbejdende sundhedsprofessionel medansvarlig for en handling, der f.eks. medfører en patients død, vil man selv blive følelsesmæssigt ramt. Man taler om, at denne person bliver ’det andet offer’.

Da min søn ringede til 1813, fik han fat i en jordemoder, der havde vagt som sundhedsfaglig visitator.

Hun manglede de nødvendige kompetencer til at kunne identificere de livstruende symptomer, og det gjorde den rådgivende læge, hun eskalerede opkaldet til, desværre også. Det er ikke nemt at blive jordemoder. Det er svært at komme ind på studiet, og jeg forestiller mig, at det også er svært at fuldføre. Det kræver et menneske, der virkelig er opsat på at være med til det allersmukkeste i vores tilværelse: modtagelsen af et nyt liv.

Jeg kan kun forestille mig, hvor hårdt det må være at være involveret i et ungt menneskes død, specielt når man er dedikeret til at hjælpe nyt liv til verden.

Der føler jeg, at det er passende at betegne det individ, der via menneskelige fejl bliver en del af en alvorlig utilsigtet hændelse, som det andet offer. Hvis vi som mennesker vil stå ved den menneskelige kontrakt, hvor vi erkender, at der begås fejl, men kræver, at der læres af det, bliver vi nødt til at give opbakning til det andet offer.

Det handler blandt andet om at sikre en psykologisk sikker arbejdsplads, hvor man dagligt kan træffe livsvigtige beslutninger efter bedste evne og med ydmyghed over for alvoren, men uden angst for omverdenens reaktion, skulle man begå fejl.

Patienter og pårørende bliver i stigende grad til stor fordel for patientsikkerhedsarbejdet inddraget i sundhedsvæsenets arbejde. Lige fra journalskrivning, behandlingsplanlægning og, som jeg selv har været med til, efter alvorlige hændelser til analyser og forbedringsarbejde.

Jeg føler også, at man kunne se på en inddragelse omkring arbejdet med det andet offer.

Det skulle styres med følelse og forståelse, og der ville være både patienter, pårørende og sundhedsfaglige, for hvem det ikke ville være passende, men jeg tror, at der vil være tilfælde, hvor både første og andet offer med fordel kunne få noget ud af i fællesskab at bearbejde en tragisk hændelse.

Jeg ved gennem samtaler med andre forældre, der har mistet deres barn til fejl i sundhedssystemet, at jeg langtfra er enestående i min mangel på had eller vrede rettet mod de involverede individer.

Jeg forestiller mig, at det kunne hjælpe det andet offer at vide dette, og selv ville jeg også få noget ud af at kunne udtrykke min forståelse for deres situation og at få sat et rigtigt menneske i den ellers anonyme rolle.

Der eksisterer blandt forskellige grupper af pårørende et ønske om at bortskaffe termen ’det andet offer’.

Det lyder, at de aldrig kan lide så meget som os – at vi er ofre, fordi vi har begravet vores kære, og det har de ikke. Det er altid hårdt at argumentere imod pårørende, der har mistet deres kære, og forslaget bliver da også taget op og efterfulgt mange steder.

Jeg synes, det er meget trist, fordi den følelse, der ligger bag forslaget, i mine øjne demonstrerer en mangel på forståelse og en manglende vilje til at ville løse sundhedsvæsenets mange udfordringer i fællesskab. Ja, mit liv blev ødelagt den dag for to år siden, men hvorfor skulle jeg kunne få det bedre ved ikke at anerkende, at andre også bliver hårdt ramt?

Hvis man tror på, at man ved analyser, forbedringsarbejde og læringssystemer får et bedre og sikrere sundhedsvæsen, så må man også bakke det op.

Helt reelt har vi ganske simpelt ikke nok sygeplejersker og læger at ofre på syndebukkens alter, hver gang fejl bliver begået. Meget værre er det, at i en kultur, hvor man med sanktioner og sigtelser går efter individet, der eksponerer fejlen, i stedet for redeligt at identificere de bagvedliggende årsager, går læringssystemet i stå på grund af usikkerhed, angst og mangel på erkendelse.