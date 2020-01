Tykaktivist: Vi tykke bliver i forvejen diskrimineret massivt i samfundet. Skal vi nu virkelig også have klimaskam på grund af vores kroppe? Nu stopper det altså

En alt for velmodtaget rapport om tykke menneskers åndedræt og CO 2 -aftryk har skabt overskrifter i medierne og givet tykfober julelys i øjnene. Det er blot det seneste tegn på den udbredte tykfobi. Og nej, vi er ikke klimasvin.

I december sidste år fik tykfoberne en tidlig julegave forærende af Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. En ny rapport fastslog, at tykke mennesker bærer et stort ansvar for klimakrisen. ​