Ekspert om anbringelser: Tvangsfjernet barn fik bank af de ansatte for at forsøge at finde sin egen mor

Det er godt, at regeringen sætter fokus på udsatte børn og unge. Men det er vigtigt at bevare overblikket og indse, at anbringelser langtfra altid er den bedste løsning.

Som forsker på anbringelsesområdet er jeg glad for, at der endelig er kommet politisk fokus på, hvordan vi bedst hjælper børn og unge i udsatte livssituationer. For selv om der er bred enighed om, at børn og unge så vidt muligt skal sikres gode opvækstforhold og fremtidsmuligheder, så er vi i dag stadig langt fra målet.