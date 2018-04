Christian Jensen: Regeringen strammer grebet om danske medier, men lader tech-giganter slippe for billigt

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

Man må give regeringen, at den viser et imponerende mod og en uforfærdet vilje til at kaste alle danske medier op i luften. Ingen regering i nyere historie har lagt op til større ommøblering af medieområdet, end der er tale om med det medieudspil, kulturminister Mette Bock (LA) i går præsenterede. Stort set intet lades uberørt tilbage, hvis regeringen kan skaffe sig flertal.