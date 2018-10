Regeringens udspil om klima er utilstrækkeligt

Budskabet var ikke til at tage fejl af, da FN’s klimapanel (IPCC) mandag offentliggjorde sin store rapport om klodens tilstand.

Den gode nyhed var, at det ikke for sent at bremse den opvarmning af kloden, der vil medføre en uoverskuelig mængde af ekstremt vejr, oversvømmelser, tørke og andre ødelæggelser.

Til gengæld er det afgørende at handle resolut og hurtigt – lige nu.

På den led var budskabet fra klimapanelet både positivt og forpligtende. Det gør det til en regulær undladelsessynd for alverdens regeringer ikke at handle og ikke at handle resolut. Vi har kun 10-12 år til at vende udviklingen.

I det lys er det ikke svært at fælde dom over det klimaudspil, Lars Løkke Rasmussen (V) og hans regering fremlagde tirsdag: Den har ganske enkelt ikke forstået situationens alvor. Det er der tre grunde til:For det første har regeringen valgt at frede landbruget.

Det skyldes vælgertaktiske hensyn, fordi regeringspartierne helt åbenlyst er mere optagede af det snarlige folketingsvalg end af at tage klimaudfordringen på sig. Det er både kortsigtet og uansvarligt.

For det andet forsøger regeringen i videst mulige omfang at tørre klimaudfordringen af på forbrugerne: Det er dem – os – der skal ændre adfærd, mens regeringen selv forholder sig så passivt som muligt. Den manglende indsats over for landbruget illustrerer det.

Hvis regeringen for alvor havde haft en vision, så havde den fremrykket sine klimamål og placeret Danmark som et grønt foregangsland, der kunne agere modvægt til denne verdens Donald Trump’er og hans politiske kloner. Sådan et foregangsland var vi engang.

For det tredje består det meste af klimaudspillet af varm luft. For at kunne leve op til EU’s krav skal Danmark ifølge regeringen reducere sin CO 2 -udledning med 32-37 millioner tons. Men hele 8 millioner tons kommer ved blot at undlade at bruge CO 2 -kvoter, vi ellers havde ret til, og som der i øvrigt i forvejen er et overskud af i EU-systemet.

Det er derfor ligegyldigt.

Andre 12,9 millioner tons kommer ved at modregne den mængde kulstof, som jorden optager gennem planter, der vokser på den.

Det må vi gerne ifølge FN, men det er jo talgymnastik og udtryk for det modsatte af budskabet fra FN’s klimapanel: At det er alvor nu.

Der er brug for handling, ikke varm luft.

jarl-